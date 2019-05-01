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1 Mayıs 2019
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Bu yolları kim yapacak?

Salim Taşcı Salim Taşcı

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Tabi ki belediye yapacak, buda soru mu diyecekleriniz olacaktır…

Sizler öyle bilinde biz derdimizi yazıya dökmeye bakalım… Eeey belediyeler; asfalt katılım payı altında yıllarca vatandaşlardan paraları aldınız, geç yatıranların tapularını şerhler koydurdunuz, tapu işlemlerinde vatandaşın bir gününün heba olmasına ve olmalarına sebebiyet verdirdiniz, vatandaşlar borçlarını yatırdığı halde, tapulara yazı gönderip şerhleri düşüttürtmediniz… Yollara (sokaklara, caddelere) gelince; Avrupa Birliğine girmeye çalışan ve Türkiye’nin başkenti Ankara’nın hali yürekler acısıdır… Çukuru olmayan hiçbir sokak ve cadde bulunmamaktadır… Su tahliye ızgaraları yol seviyesinden düşüktür, kimi yerlerde logar kapakları arabaların altlarına sürtmektedir, gelişi güzel yapılmış asfaltlar çoğu yerde çökmektedir, geniş çukurlar oluşturmaktadır. Neredeyse insanın eeey belediyeler tamircilerle sözleşmemi yaptınız?! diyesim geliyor.

Eğer vatandaşlarımız, arabalarının arızalanmasına sebep olan yollar için tazminat davaları açsalar, belediye bütçeleri allak bullak olur. Soru-yorum: Bu belediye başkanları arabalarıyla havadan mı gelip gidiyorlar da?! yolların durumunu görmüyorlar???..

Helal olsun! sizlere bu yollar bay Başkanlaaar…

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Salim Taşcı
Salim Taşcıhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteci-yazar, şair. 1945, Sorgun / Yozgat doğumlu. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullandı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. Emlak ticaretiyle uğraşıyor. Sonsöz Gazetesi'nde köşeleri çok ilgi çekiyor!

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