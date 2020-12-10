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Bu yıl sosyal medya ile ilgili 192 bin 228 haber çıktı

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram’a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü. Bu yıl sosyal medya ile ilgili ise 192 bin 228 haber yapıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 192 bin 228 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Instagram ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 23 bin 509 olarak kaydedilirken, son günlerde yeni geliştirdiği ‘reels’ kısmının 116 habere konu olduğu saptandı

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre ise 2020 yılı haziran ayına göre aktif Instagram kullanıcı sayısı 928,5 milyon oldu. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü.

TÜRKİYE ALTINCA SIRADA

Ülkelerin Instagram erişim sıralamasında ise ABD’nin 120 milyon ile ilk sırada yer aldığı kaydedilirken, Türkiye’nin 38 milyon ile altıncı sıraya yerleştiği saptandı. ABD ile Türkiye arasında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Rusya oldu. Takipçi sayısı ile Top 3 listesine giren kullanıcılar ise; 381 milyonla Instagram olurken, ikinci sırada 244 milyon ile Cristiano Ronaldo, üçüncü sırada ise 208 milyon ile Ariana Grande yer aldı.

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Etiketler: AraştırmaHaberlerSosyal Medya
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