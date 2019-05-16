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16 Mayıs 2019
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Divarese, yaz sezonuna metalik renkli topuklu ayakkabılar ve değişik modeldeki stilettolarıyla giriyor.
Moda ve Kadın

Bu yazın yeni trendi metal renkler

Editör Editör

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Divarese, yaz sezonuna metalik renkli topuklu ayakkabılar ve değişik modeldeki stilettolarıyla giriyor.

Sezon trendi yeni ürünler yaz davetlerinde dikkat çekmek isteyenlere özel olarak hazırlandı. Koleksiyonda metal renkler, siyah ve kırmızı tonlardaki ürünler ön plana çıktı.

Yeni koleksiyona ilişkin şirketten yapılan açıklamada, “Metalik tonlardaki Divarese topuklu ayakkabılar farklı topuk boyları ve sade bantlarıyla ayakta zarif bir görünüm sağlıyor. Mezuniyet, düğün gibi özel davetlerde yanınızdan ayırmayacağınız ayakkabılar bronz, altın ve gümüş renklerde karşımızda. Tüm renklere kolayca uyum sağlayan modeller, sizi şehrin canlı gecelerine hazırlıyor. Her stilin vazgeçilmez rengi siyah, gece koleksiyonuna damga vuruyor.

Siyah renkli modeller klasik olduğu kadar çarpıcı çizgisiyle dikkat çekiyor. İnce bantları ve farklı dokuları ile Divarese ayakkabıları göz alıcı yaz gecelerinin stil kodlarını oluşturuyor. Elbiselerden skinny pantolonlara birçok parçayı tamamlayan kırmızı bantlı zarif topuklular davetlerde vazgeçilmeziniz olmaya aday. Feminen ve maskülen tarzı bir arada taşıyan, kırmızıyı farklı dokularda taşıyan koleksiyon ışıltılı gecelere tutkulu bir hava katıyor. Davetlerde tarzınızın en büyük tamamlayıcısı olan çlutch’lar Divarese’de metalik tonları ile dikkat çekiyor. Göz alıcı renkleri ve zarif modelleri ile yanınızdan ayırmayacağınız çantalar, özel gecelerinize iddialı bir görünüm katıyor” denildi.

ERKEKLER İÇİN KROKODİL DOKULU ÜRÜNLER

Yeni koleksiyonda erkekler de unutulmadı. “Yaz gecelerinde şıklığından ödün vermeyen erkeklere özel Divarese’de birbirinden şık alternatifler bulunuyor” denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Siyah takım elbiselerden, beyaz pantolonlara, her stile uyum sağlayan modeller, rugan kumaşları ve krokodil dokuları ile dikkat çekiyor. Siyah ve kahverenginin başrolde olduğu loafer’lar davetlerde stil sahibi erkeklerin vazgeçilmezi olacak.”

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