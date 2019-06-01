13.7 C
Ankara
1 Haziran 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Bu yazın favorisi sarı ve beyaz olacak
DeFacto, yaz mevsiminin gelmesiyle yüksek enerjili yeni bir koleksiyon hazırladı.
Yaşam Haberleri

Bu yazın favorisi sarı ve beyaz olacak

Editör Editör

-

3
0

DeFacto, yaz mevsiminin gelmesiyle yüksek enerjili yeni bir koleksiyon hazırladı.

Özel olarak tasarlanan koleksiyonda farklı kombin imkânları sunan kıyafet ve aksesuarlar yer alıyor.

Hazır giyim markası DeFacto yeni koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.

Mevsimin canlılığı ile tasarlanan koleksiyonda, sıcak günlerin vazgeçilmezi beyaz ve güneşin ışıltısını yansıtan sarıların ön planda olduğu görüldü.

Kadınlar için jean eteklerin ve elbiselerin dikkat çektiği koleksiyonda, erkekler için tek renkten oluşan şortlar yer aldı. Her mekana uyum sağlayacak ayakkabı ve çantaları da barından koleksiyonun aksesuar bölümü, kemer ve bijuteri alternatifleri de sunuyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÖğretim görevlisinin yürüyen merdivende ayağı sıkıştı
Sonraki İçerik“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

Editör -
İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.

Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi

KACO, Siemens ailesine katıldı

Mobil veri trafiği zetabayt bandına yaklaşıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Video Haber

Vaşak, bu kez Tunceli merkezde

Editör -
Türkiye'de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli'de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi. Nesilleri tükenmek...
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi

Editör -
Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Dünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığı

Editör -
Dünyanın en zor ve ilginç mesleklerinden biri olan su altı kaynakçılığına son dönemde ilgi arttı.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Yetiş Bacım Mamak’a ulaştı

Editör -
Mamak Belediyesi’nce her gün farklı mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftar programı bu kez Abidinpaşa ve Peyami Sefa mahalle sakinlerini bir araya...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71