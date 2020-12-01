Bu tuzaklara düşüp yanmayın

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Son zamanlarda artan işsizlik nedeniyle piyasada çok sayıda ahlaksız, namussuz, fırsatçı, acımasız tiplerin türediğini görüyoruz. Özellikle piyasadaki işsizliği gören bu çıkarcı namussuzlar, Gençlerimiz üzerinde büyük oyun oynuyorlar.

Bu duruma tedbir alınmaz ise ileride ülkemiz açısından ailelerimiz açısından facialara ve yaşamsal çöküntülere sebep olacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile çıkar amaçlı organize olmuş farklı çeteler ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyayı ve akıllı telefonları çok iyi kullanan bu oluşumlar Gençlerimizin geleceğini karartıyorlar. Bunların çoğu, FUHUŞ ve UYUŞTURUCU çeteleri… Sizin hayatınızı karartırlar, geleceğinizi elinizden alır çalarlar, dikkatli olun özellikle belirtiyorum, gençler ayık olsunlar. İnsanlarımız ayık olsunlar. Türlü çeşitli vaatlere kanmasınlar ve geleceklerini yok ederek sonradan yanmasınlar” dedi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Bu ülkede çok kolay bir şekilde 5- 10- 15- 20- 30 bin lira ücret alan kimse yok. Mimar- Mühendis- Öğretmen- birçok sayıda yüksek tahsil yapmış insan bu rakamları alamadığı gibi iş bulamaz durumda. Telefonlarınıza gelen tatlı sözler ve cicili bicili vaatlere sakın kanmayın. Manken ajansı, dizi ajansı, arkadaşlık sitesi gibi birçoğu sinsice kurulmuş FUHUŞ ve UYUŞTURUCU düzenleri.. 212- 216- 850 kodları ile bu mesajlar herkese atılıyor. Mesajda verilen linki tıklayınca karşınıza jiğolo siteleri, seks ve fuhuş yâda önceden kestirmeniz çok zor olan uyuşturucu tuzakları çıkıyor. Yasal boşluklardan faydalanan bu kişiler başta sizlerin sonrasında ülkemizin geleceğini çalıyor. Kurulan bu tuzaklara düşmeyin. Sosyal medyadaki aldatıcı reklam ve ilanlara kanmayın. Her linki tıklamayın. Kredi kartı bilgilerinizi, TC numaranızı, annenizin kızlık soyadını ve benzeri bilgileri vermeyin ” dedi.