İsveç firması Volvo, yeni üretecekleri otomobillerde yapay zekanın kullanımı ve ek güvenlik önlemleri sayesinde büyük kazalarda bile ölüm olayının yaşanmayacağını açıkladı.



Söz konusu otomobiller 2020 yılından itibaren piyasaya çıkacakmış.

Vallahi, başkalarını bilmem ama yapay zeka ve ek güvenlik önlemleri bize kesinlikle sökmez.

Biz trafikte ölmenin yolunu bir şekilde buluruz mutlaka.

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Tren üst geçidinde otomobili durdurur lastiklerin havasını kontrol ederiz mesela.

Otoyolda direksiyonu bırakıp “Ankara Bağları” ya da “Erik Dalı” eşliğinde oynamaya başlarız.

Yine mi olmadı?

Bariyerleri aşarak karşı yola uçar, tırın altına gireriz bu defa.

Havaalanında uçakla çarpışmışlığımız bile vardır.

Türkiye’ye gelen turistler ülkenin en büyük nakliye firmasının “Maşallah” olduğunu boş yere zannetmiyorlar.

Kibrit yakıp depoda benzin bulunup bulunmadığını kontrol etmeye çalışan zekayla hangi yapay zekalı otomobil baş edebilir ki Allah aşkına!

Yine olmadı diyelim…

Biraz yağmur yağınca Ankara’da alt geçitlerde safari yaparız.

Belediyenin balık adamları gelip kurtarırsa ne âlâ, kurtaramazsa ne yapalım; ölenin ardından konuşulmaz ki: Merhum iyi adamdı…

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Tüm bunlardan netice alamazsak, hortum çıktığında otomobili kamuya ait bir binanın yanında park etmek gibi güçlü bir “çare” daha var elimizde. Çok geçmeden çatısı üstünüze doğru uçar o binanın.

Bir 70’liği devirdikten sonra, “Yani şimdi ben sarhoş muyum abilerim, ablalarım” deyip gazlamak da bir diğer “çare” olabilir tabii.

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Yani, öldürmeyen otomobilleriniz bizde işe yaramaz İsveçli dostlar…

Bizler 10 yılda trafik kazalarında 42 bin kişiyi öldüren bir neslin ahfadıyız.