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19 Nisan 2019
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Bu tatili hak ettik

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

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Ramazan Bayram tatilinin dokuz güne yayılmasını çok ama çok fazla hak ettik. Toplum olarak o kadar çok çalıştık ki hani bir hafta daha eklense yeridir.

Bu tatil fırsatıyla her yıl yüzde on büyüyen ekonomimiz biraz soğur, fabrikaların, atölyelerin tezgahları dinlenir, her türlü mal ve hizmete olan talep bir nebze düşer, çalışanlar sürekli fazla mesaiye kalmazlar.

O kadar çok dövizimiz var ki vatandaşlar yurt dışına gitmek için bugünden uçaklarda, gemilerde yer bulmaya çalışıyorlar. Gitmeyenler de bankalardaki dövizlerini de bozdururlar, böylece bu tatil sırasında dolar, avro arttı diye paniklemeyiz.
Nostalji yapanlar da köylerine, dedelerinin, ninelerinin yanlarına giderek hasada, bostana yardım edecekler.
Bankalar bu tatil süresini fırsat bilerek binde 5 faizli kredi dağıtmaya başladılar. İstemeyenlere de daha çok para harcamaları için ikinci, üçüncü kredi kartı vereceklerini açıklıyorlar.

Otomobil firmaları yola çıkacakların talebini karşılamak için üretimlerini iki katına çıkarıyorlar.
İşin tek eksik yönü, gideceğiz, gezeceğiz, deniz, kum, güneş diyeceğiz sonra tekrar geri gel, bir hafta okulların kapanmasını bekleyeceğiz. Okulları da bayram tatili ile birlikte kapatsalardı iyi olurdu. Bu kadar yol, benzin parasına yazık olacak.
Kısacası bu dokuz günlük tatili milli birlik ve beraberlik içinde, değerlerimize yeniden anlam yükleme fırsatını bulacağımız için çok faydalı olacak

Arkadaş, ekonomi kan ağlıyor, küçüldükçe küçülüyor, daralıyor, üretim de tüketim de yavaşlıyor, Merkez Bankası’nın ne kadar dövizi olduğu yabancı gazetelere manşet oluyor, kurlar yine en küçük çıtta zıplayacakmış gibi duruyor.
İşsizlik, şirketlerden sonra vatandaşların bireysel iflasları, hacizler, batık krediler gırla gidiyor, soğanda, patateste dışa bağımlı hale geldik, biz ama ne güzel tatil yapacağız diye seviniyoruz.

Doğru ya; derin krizin yarattığı stresi, gerginliği böylece artarız. Ne de olsa en kötüsü geride kaldı, en hasarla atlattık şu zor günleri.

Bayramdan sonra yeni bir köklü yapısal reform paketi da açıklanır bu defa da koca yazı bunun sonuçlarını görmek için bekleriz. O günlere de dinlenerek girmek bize güç verecek. Bu dokuz günlük tatil iyi oldu iyi, herkese yarasın.

LİRAYA PASKALYA DESTEĞİ

Ramazan Bayramında değeri ne olur bilinmez ama bugün için yurt dışında kutlanan Paskalya Bayramı paramızın imdadına yetişti.
Avrupa ve ABD piyasalarının kapalı olması ve işlemlerin durması nedeniyle son günlerde 5.85 dengesini zorlayan lira biraz nefes aldı.

Pazartesi günü de Avrupa borsalarının tatilinin devam edecek olması lirada beklenmeyen oynamaları bir nebze engelleyecek.
Ama yine de temkinli olmak lazım. Her an patlayacak bir kriz, atılacak bir tweet, lirayı bu tatilde bile en azından bankacılık işlemleriyle zıplatabilir.
Ne de olsa adı en kırılgan para birimine çıktı!

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İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

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