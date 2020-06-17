Kitabın ortasından konuşursak bu sene ciddi bir miktarda yabancı turist gelmesini beklemek boşa hayal kurmaktır. Devletler sınırları açıp vatandaşlarının başka ülkelere seyahat etmelerine izin verse yada başka devletlerden gelen turistleri kabul etse dahi insanlar çok zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınacaklardır.

Bu ölümcül salgın hastalık zaten yeterince korkutucu, bir de yabancı, uzak ve azgelişmiş bir ülkede bu hastalığa yakalanma riski çok daha korkutucu değil mi? Kaç gelişmiş ülke vatandaşı çoluk çocuk bu riski göze alıp da turistik seyahate çıkar ki?

Maalesef bu sene küresel ölçekte turizm için tam bir çöküş yılı olacak, bir çok ülke turistik seyahat yapmayı göze alanları da kendi ülkesinde tutup hiç değilse ülkesindeki turizm tesislerinin yaşamakta olduğu ekonomik krizi hafifletmeyi tercih edecektir.

Bu çerçevede Türkiye’nin turizm sektörü için en önemli ülkelerden biri olan Almanya 15 Haziran’da Avrupa ülkelerine kapısını açsa da, AB dışına seyahat edilmemesi tavsiyesini 31 Ağustos’a kadar uzattı. Yasak yok, fakat dönüşte karantinaya girmek zorundalar. Yani Almanya vatandaşına “AB dışında yaz tatili yapma” demiş oldu. Hollanda da bu kararda Almanya’yı takip etti ve bu dönemde tatile gidenlerin bir karantina durumunda tahliye edilmeyeceğini söyledi.

Hangi Alman yada Hollandalı turist dinlenip zevk almak için tatile gidip dönüşte 15 gün karantinada kalmayı göze alır ki? Göze alsa bile işini gücünü, tatil süresini bu uzun karantina dönemine göre ayarlaması mümkün müdür?

Ipsos’un dünya genelinde bu yaz tatil yapıp yapmayacağını sorduğu katılımcıların yüzde 55’i 2020’de muhtemelen seyahate çıkmayacağını ve özellikle de yurtdışına çıkmayacağını söylemektedir.

Ayrıca uzmanlar son 70 yılın en sert ekonomik krizinde olan Avrupa Birliği ülkelerinin ve düşen petrol gelirleri nedeniyle bütçesi bozulan Rusya’nın küçülen turizm pastasını yabancı ülkeler ile paylaşmaya çok da niyetli olmadığını söylüyor.

Dünya gazetesine konuşan turizm araştırmacısı Fehmi Köfteoğlu İtalya, Yunanistan, İspanya gibi destinasyon ülkelerinin iç pazar için de muazzam teşvikler verdiğini ve tatile çıkacaklara Yunanistan’da 120-300 euro arasında, İtalya’da 500 euro hibe yardımı yapıldığını söylüyor. Rusya’da da benzer şekilde tatile çıkacakları cezbetmek için Kırım ve Soçi’de fiyat düşürüldüğünü belirten Köfteoğlu, “Rusya, düşen petrol ile sıkıntıdayken bir de ülkeden döviz çıkışı olsun istemiyor. Dışarı gitmeyin demiyor ama fiili olarak dışarı gitmelerini engelliyor. Eylül’e kadar açılma ihtimali sıfır. Eylül’den sonra da Ruslar zaten yurtdışına çıkmıyor. Ama Alman ve İngiliz eylülde de çıkıyor kasımda da. Bundan sonrası için gerçekçi olmak gerekirse bu yıl umut yok. Sonuç değişmez. Turist gelen ülkeler top çeviriyor.” demektedir.

Sonuç olarak işler daha da kötüye gitmese dahi bu yıl Türkiye’ye gelecek yabancı turist sayısı eser miktarda olacaktır. Gelecek olan olursa da ancak sonbahar aylarında, salgın iyice hafifler ve ancak kesin bir tedavi yada ilaç bulunursa gelir.

Ekonomimiz açısından turizm sektörü ve turizm gelirleri çok önemlidir. Hem istihdam piyasasında ciddi bir talep yaratır ve hem de net döviz geliri sağlar. Bu özelliği ile bir taraftan işsizliğin ve diğer taraftan da cari açığın kontrol altında tutulmasına yarar.

Turizm sektörü deyince sadece otel, motel, restaurantlar aklınıza gelmesin; yeme içmeden eğlenceye, mücevherattan sağlığa, tekstilden gıdaya, enerjiden ulaştırmaya, mobilyadan inşaata kadar bir çok sektöre çok pozitif katkı yapan, büyümenin de ana dinamiklerinden olan bir sektörden bahsediyoruz.

Bu sektörün çökmesi hiç şüphe yok ki bir çok sektör için de adeta bir domino etkisi yaratacaktır.

Türkiye’nin krediler ve benzeri öenlemler ile iç turizmi teşvik etmesi istihdam ve tesislerin ayakta kalması için bir miktar fayda getirse dahi, döviz kazanımı sağlamayacaktır. Özellikle döviz borcu olan firmalar için bu çok ciddi bir sıkıntıdır.

Ekonomi yönetimi bu sene turizm faaliyetlerinden net bir döviz geliri beklememelidir. Bu durum Türkiye’nin zaten var olan döviz açığını daha da zora sokacaktır. Zaten çok uzun zamandır Türkiye’nin döviz gelirleri döviz giderlerinin çok üzerinde seyretmekteydi, 2020 yılı için bu durum daha da vahim bir hal alabilir, döviz bulmakta çok zorlanabiliriz.

Dahası bu pandemi de bir ikinci dalga yaşanırsa yada Türkiye ile ABD, AB yada Rusya gibi ülkeler arasında siyasi gerilimler artarsa yeni bir döviz krizi yaşanması kaçınılmaz olabilir.

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların ve iş insanlarının bu olasılıkları da göz önüne alarak şimdiden tedbir almasında; özellikle de yeni döviz borçlanmaları yapmamalarında ve kur riskleri üstlenmemelerinde çok büyük fayda vardır.

Turizm ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için maalesef yapılabilecek çok fazla bir şey yok, bu krizden en büyük darbeyi bu sektörler yiyecek, sermayesi güçlü, borcu, özellikle de döviz borcu düşük firmalar zarar etseler dahi dayanabilir, lakin diğerleri büyük bir olasılıkla kepenk indirecekler. Elbette bu sektörde istihdam edilen yüzbinlerce insan da iş bulmakta, gelir elde etmekte çok zorlanacak. İktidar bu iki kesime destek olmak sektörü gelecek yıllar için ayakta tutup, yaşatabilmek üzere olağanüstü bir gayret sarfetmek zorundadır, bugünü kaybediyoruz, bari birde geleceği kaybetmeyelim.