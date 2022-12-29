BU SEFER YIRTTIK ABİ

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Televizyonların çok sevilerek seyredilen dizilerinden birinde sık sık kullanılırdı bu replik. Oldukça cahil ve beceriksiz olan ama kolay yoldan köşeyi dönüp, parayı bulmak için olmadık yollar deneyen iki kafadar her defasında “bu sefer yırttık abi” diyerek yeni bir olmaz işe girişir, lakin eninde sonunda gene hüsrana uğrar, hayal kırıklığı ile oflayıp puflayıp dururlardı.

Recep Bey en son olarak Karadeniz’deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi daha bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, yeni keşif ve mevcut rezervin uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu söyledi. Recep Bey’in bu konuşması ile gazı alan bazı vatandaşlar “bu sefer yırttık abi” diyerek gözyaşlarına boğulmuş olmalı.

Eminim birçok kişi bu 1 trilyon dolarlık gazı alınca ödeyemediği doğal gaz ve elektrik faturasını falan unutmuş, gelecek güzel günlerde beleşe yakacağı gazla iliğinin kemiğinin rahat rahat ısınacağının hayalini kurmaya başlamıştır. Bu arkadaşların hayalini yıkmak istemem, lakin kazın ayağı pek de öyle değil!

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Kendi topraklarında doğal gaz çıkarman o gazı bedavaya sana verecekler ya da ucuza satacaklar anlamına gelmiyor.

Yahu bir düşünün kendi topraklarınızdan çıkan suyu bile sana bedava kullandırmıyorlar çeşmeden akan, damacana ya da pet şişede satılan suya bile eşek yükü ile para ödemek zorunda kalıyorsun değil mi?

Kendi topraklarına kendi vergilerinle yapılan yollardan, köprülerden, tünellerden geçerken bile para ödemek, hem de külliyetli bir miktarda para ödemek zorunda kalıyorsun, nerede kaldı doğal gazı bedavaya kullanmak…

Netice itibariyle hiç kimse boşa umutlanmasın ne gazı bedava kullanmak mümkün olur ve nede sıradan vatandaşlar için bu çıkarılan gazın karından istifade etmek, pay almak.

Gelelim bu gaz çıkarma işinin diğer yanına bir kere bu potansiyel bir rezerv bunun ne kadarı çıkarılabilecek, ne kadar maliyetle çıkarılabilecek ve nihayetinde tüketiciye bir avantaj sağlanabilecek mi henüz bilmiyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin 2021 yılında tükettiği doğalgaz miktarı 59.854.170.000 yani yaklaşık olarak 60 milyar metreküp. Biz bu bulunan doğalgazın tamamını çıkarabilsek sadece ve sadece 10 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz.

Türkiye’de bulunduğu iddia edilen rezervi diğer ülke rezervleri ile kıyaslarsak da durum şöyle: Türkiye de bulunduğu söylenen gaz miktarı diğer ülkelerin yanında küsurat, tabiri caizse devede kulak nispetindedir.

ÜLKELERE GÖRE DOĞALGAZ REZERVİ (milyar m3) Sıra Ülke 2021 Rezervi Pay (%) 1 Rusya 47,759 23,20 2 İran 33,988 16,51 3 Katar 23,831 11,58 4 Türkmenistan 13,950 6,78 5 ABD 12,246 5,95 6 Suudi Arabistan 8,507 4,13 7 Birleşik Arap Emirlikleri 8,200 3,98 8 Nijerya 5,848 2,84 9 Venezuela 5,541 2,69 10 Cezayir 4,504 2,19 11 Irak 3,714 1,8 25 Türkiye 0,713 0,35

Doğalgaz rezervi sahibi olan sıralardaki ülkelere bakarsak bunlardan sadece ABD yırtmış vaziyette diğerlerinin durumu sahip oldukları onca gaza karşı hiç de parlak değil, birçoğunda halk yok yoksul kıvranıp duruyor.

Hele hele Venezuella ve Nijerya gibi ülkelere ise gaz hiç yaramamış gibi görünüyor.

Dolayısı ile gaz çıkarıp yırtacağız diye umutlanmak fazlaca hayalperestliktir.