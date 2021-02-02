Bu sefer Şişli’de ortaya çıktı 80’inci intihar girişimi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ bir binanın çatısına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi ortalığı birbirine kattı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerini 2 saat boyunca meşgul edip sokağın trafiğe kapanmasına neden olan kişinin 80’inci defa intihar girişiminde bulunan İbrahim A. olduğu anlaşıldı. Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bir kadının intihar girişimi boyunca tesbih çekip dua etmesi dikkat çekti.

Olay, saat 14.00 sıralarında yaşandı. Şişli Etfal Sokakta bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ara ara tehlikeli şekilde çatıdan sarkan İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.



80’İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ PARAYI ALINCA VAZGEÇİYOR

Kendisine simitçi süsü veren, sürekli bayat simit sepeti ile dolaşıp insanlardan yardım toplayan ve maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyen İbrahim A. itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini 2 saat boyunca meşgul edip sokağın trafiğe kapanmasına neden oldu. İbrahim A. para verilince intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.’nın İstanbul’un çeşitli semtlerinde intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı ve bu şekilde 80 defa eylem yaptığı öğrenildi.



SAATLERCE DUA EDİP TESBİH ÇEKTİ

Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bir kadının intihar girişimi boyunca tesbih çekip dua ettiği görüldü.

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