Bu seçimin GP’si HDP mi olacak?

2002 genel seçiminde ortaya çıkan tabloyu hatırlıyor musunuz?

Ak Parti yüzde 34.4 oyla tek başına iktidar olmuştu.

CHP yüzde 19.4 oy almıştı.

DYP, MHP, ANAP ve GP ise yüzde 10’luk barajı aşamadıkları için Meclis’e milletvekili gönderememişlerdi.

O seçimin en büyük özelliği Cem Uzan liderliğindeki GP’nin yüzde 7.2 oranında oya ulaşmış olmasıydı.

Bu oy GP’nin işine yaramamıştı ama DYP, MHP ve ANAP’ın oylarını böldüğü için onları da saf dışı bırakmış, böylece Ak Parti’nin sürpriz biçimde iktidara gelmesini sağlamıştı.

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Acaba önümüzdeki seçimin GP’si de HDP mi olacak?

HDP, Güneydoğu’da 7-8 kentte belediye başkanlıklarını kazanacağa benziyor.

Ama seçimdeki esas rolü bu olmayacak.

Büyük kentlerde aday çıkarmayıp Millet İttifakı adaylarını destekleyecek olan HDP, seçimin sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Nitekim, Ak Parti ve MHP sözcüleri hemen her konuşmalarında bunun için HDP ile terör örgütü PKK bağlantısına dikkat çekme ihtiyacı duyuyorlar.

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31 Mart’ın ardından partilerin seçimde ittifak yapmasının doğru olup olmadığı konusu yoğun bir tartışmaya yol açarsa hiç şaşırmayacağım.