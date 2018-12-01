CHP, giderek artan iş kazaları için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor.
Bu konuda başta Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş olmak üzere bir grup milletvekilinin verdiği araştırma önergesinde şu çarpıcı bilgiler var:
-Türkiye, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
-Ülkemizde meydana gelen kazalarda günde ortalama 4 işçi ölüyor, 6 işçi ise iş göremez hale geliyor.
-2018 yılının ilk dokuz ayında bin 450 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.
- Son 15 yılda (2003-2018) iş kazaları sonucu yaşamını yitiren işçi sayısı 20 bini, iş göremez hale gelen işçi sayısı 75 bini buldu.
-İş kazalarının meydana gelmesinde birçok faktör rol oynuyor. Taşeronlaşmanın yaygınlaşması, sendikalı işçi sayısının yüzde 10 gibi düşük bir seviyeye gerilemesi, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaşması, işverenlerin aşırı kâr hırsı ile üretim zorlaması yapması, iş müfettişi sayısının yetersizliği, devletin yeterli düzeyde ve sıklıkta denetim ve rehberlik görevini yapmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik idari ve adli cezaların caydırıcılıktan uzak olması, işçilerin eğitimlerinin yetersizliği bunlar arasında bulunuyor.
-İş kazalarının yüzde 98’i öngörülebilir ve önlenebilir kazalardır.
Meclis Genel Kurulu, CHP’li milletvekillerinin verdiği önergeyi kabul etmeli ve kurulacak komisyonda iş kazaları sorunu tüm boyutlarıyla masaya yatırılmalıdır.
Dileğim ve beklentim budur.
Bilimsel ve teknik konularda Avrupa birinciliği iyidir ama iş kazalarında kazanılan birincilik herhalde hiç de övünülecek bir şey değildir.
FACEBOOK YORUMLARI