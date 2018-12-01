CHP, giderek artan iş kazaları için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor.



Bu konuda başta Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş olmak üzere bir grup milletvekilinin verdiği araştırma önergesinde şu çarpıcı bilgiler var:

-Türkiye, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

-Ülkemizde meydana gelen kazalarda günde ortalama 4 işçi ölüyor, 6 işçi ise iş göremez hale geliyor.

-2018 yılının ilk dokuz ayında bin 450 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.