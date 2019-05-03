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3 Mayıs 2019
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Bu Ramazan zor geçecek

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

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Uzun yıllardır bu kadar yüksek enflasyonla Ramazan ayına girmemiştik. Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.5 ama esas kaygılandıran gıda fiyatlarındaki rekor artış.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde. 31. 86. Yani her gıdayı bu yıl geçen yıla göre üçte bir pahalı yiyeceğiz.

Evde değil de lokantalarda veya otellerde iftar açmak da pahalı. Buralardaki fiyat artışları da son bir yıllık yüzde 19.58. Bu rakamların Ramazan ayı boyunca daha da yükseleceği kesin.

Hal böyle olunca başta belediyelerinki olmak üzere kurulacak iftar çadırları büyük ilgi göreceğe benzer.
Fiyat artışları sadece gıdada kalsa iyi. Yine yıllık bazda ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75 oranında artmış.

Yıllık yüzde 30.12 oranında artan üretici fiyatlarında da aylık olarak en yüksek artışlar yüzde 17,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8,83 ile tütün ürünleri, yüzde 7,40 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşmiş.

FİYATLAR KRONİKLEŞTİ

Gelelim enflasyonun genel gidişatına. Yüzde binlik oranlardaki iniş çıkışlar dışında farklı bir şey yok. Fiyatlar kronikleşmiş, yerinde sayıyor.

Mevsimsel koşullar dışında şöyle şu sektörde bu üründe kayda değer bir gerileme yaşanmıyor, uzun bir dönemde yaşanmayacağa benzer.

Nedeni basit. Bir yanda kurlardaki oynamaların fiyatlar üzerindeki baskısı devam ediyor. Nereden bakarsanız bakın lira geçen ay içinde yüzde 10 oranında değer kaybetti.

Diğer yanda bir türlü sonuca ulaştırılamayan 31 Mart seçimleri, diğer yanda Rusya-Türkiye ve ABD arasında yılan hikayesine dönen S-400 füzeleri ile F-35 savaş uçakları tartışmalarının seyri de kurlar üzerinde kırılganlığı sürdürüyor. Olumsuz gelişmeler sonuçlanmadığı sürece kurlar hep dalgalanmaya devem edecek.

Bunlar dışında ham petrol fiyatlarındaki artışın bize zam olarak geri dönmesi, bunun da tüm ürün ve hizmetlere yansıması işin diğer yönü.

Tüm bu gelişmeler karşınsa “efendim aldığımız önlemler işi yarıyor, enflasyon sonbaharda tek haneye inecek, dengeleme” filan gibi sözler havada kalıyor.

Tabii ki enflasyon geceden sabaha düşmeyecektir ancak en azından psikolojik olarak böyle bir beklentinin olmaması herkesi daha yüksek artış olabilmesi açısından kaygılandırıyor. Sonuçta 2019 Ramazan ayı başta gıda fiyatları olmak üzere her konuda sıkıntılı geçecek. Yine de herkese ibadetlerin kabulü temennisi ile hayırlı bir Ramazan ayı dileyelim.

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İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

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