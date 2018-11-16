Hamdolsun, bütçemizdeki açıklar katlanarak büyüyor. Yılın ilk 10 ayındaki açık 62.1milyar liraya ulaşmış. Bu gidişle açıklar daha çok artar.

Nedenlerden biri hasta, yolcu, araç geçişi gibi garantilerle gerçekleşen Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri. Dahası bu projelere bütçeden aktarılan, aktarılacak paralar farklı tanımlarla kamuoyundun gözünden kaçırılıyor.

Eski Hazine Müsteşar Yardımcı ve halen Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Ferhat Emil hocamız titiz bir çalışmayla bu projelere gelecekte aktarılacak tutarları yıllara göre listelemiş.

Tablo ilk bakışta söz konusu KÖİ projelerinin kamuya, vatandaşa yük getirmeyeceği tezini boşa çıkarıyor.

Birbiri ardına hızla tamamlanan projelerin ne kadar faydalı veya gerekli olup olmadığı tartışmalara bir yana bütçeden aktarılacak tutarlar (o da şimdilik tahmini) devası boyutlarda.

Bu yıl bu projelere 9 milyar lira ayrılmış, Ağustos ayı itibarıyla da 6 milyar lirası ödenmiş. Geri de daha üç milyar liralık ödeme bekliyor.

Gelecek üç yılda bütçeden bu projelere aktarılacak toplam tutar ise, 2019’da 13.6, 2020’de 24.7 ve 2021 de 28.2 milyar olmak üzere yaklaşık 67 milyar lira.

Daha sonraki yıllarda ne olacak bilinmiyor ama eğilime bakarsanız katlanarak artacak ve bütçede daha büyük açıklara neden olacak.

HANE HALKINDAN TRANSFER

Aynı dönemlerde Sağlık Bakanlığı’nın hastane kira bedelleri ve şehir hastanelerine 20,4 milyar lira aktaracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu projeler için tüm kamu kurumlarına aktaracağı pay ise 13.1 milyar lira.

Burada dikkat çeken, geçen yıl uçana kaçana “aman almayan kalmasın” diye dağıtılan Kredi Garanti Fonu’na yapılacak ödemelerin de bu kaleme gizlenmesi. Demek ki bu ödemelerin geri dönüşlerde sıkıntılılar olacak ki böyle bir ödenek aktarımı öngörülmüş.

KÖİ’lerde en ilginci Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olanlar. Karayolları, köprü, tünel, otoyol gibi projelere aktarılacak paraları “hane halkına transferler” olarak tanımlıyor. Karayolları ne zamandan beri hane halklarına para veriyor, biz bilmiyoruz?

Bize göre “hane halkından transferler” demek daha doğru olur! Neden açıkça KÖİ projeleri denilmiyor, o da anlaşılmıyor. Ama gizleme nedenleri şu:

Ankara’da oturan bir vatandaş, ömrü boyunca belki hiç geçmeyeceği örneğin Osmangazi Köprüsü projesinde verilen garanti araç sayısının bedelini neden üstleniyor tartışmalarını unutturmak.

Bilindiği gibi KÖİ projelerinde amacına göre belli bir sayıda garanti veriyor. Osmangazi Köprüsü’nde yüklenici firmaya verilen yıllık araç geçiş sayısı 14.6 milyon adet. Bu rakamın altındaki geçişlerde oluşacak fark devlet tarafından karşılanacak.

Aynı uygulama yere göğe sığdırılmayan şehir hastanelerinde bu defa hasta sayısı olarak ortaya çıkıyor.

HAVA ALANLARI TAM BİR MUAMMA

KÖİ işlerinde yine övgülerle bahsedilen hava alanı projeleri tam bir muamma. Bu projelere yıllık ne kadar garanti para ödeniyor, bilinmiyor. Bunun nedeni de bu ödemeleri gerçekleştiren Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) KİT olması ve yüklenicilere yaptığı sözleşmelerin gizli tutulması. DHMİ bu paraya bulamazsa Hazine verdiği garantiyle karşılıyor. Tıpkı tüm diğer KOİ’ler de olduğu gibi.

Tek soru: devlet istese bu parayla bu projeleri 10 defa yapar mıydı? Yapardı, hem de daha iyisini belki de daha ucuza.

Sonuçta vatandaş KÖİ hastanelerine gitmese de, köprüden geçmese de oturduğu yerden bu projeleri finanse edecek tabii ki gelecek zamlarla, ödediği vergilerle.

En kestirme çözüm, bu projeleri önceliklerine ve yararına göre eleyerek, bazılarını iptal ederek bütçedeki yükünü en aza indirmek aksi takdirde birilerini zengin etmeye devam edeceğiz. .