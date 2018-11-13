Bir ülke düşünün, büyük tutarda para girişleri oluyor ama kaynağı belirsiz. Para öyle azıcık değil tam 17.3 milyar dolar.



Bu yılın Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen bu parayı kim veya kimler nasıl, nereden getiriyor, nereye götürülüyor, bilinmiyor. Kaynağı belirsiz para, ödemeler dengesi hesaplarında dış ticaret, borç ödemeleri, turizm gibi ana kalemler dışında kalan gelirleri tanımlamada kullanılıyor. Bu para bir şekilde sisteme giriyor ama bavulla, çantalarla geldiği için kaynağı belirsiz deniliyor.

Başka ülkelerde böylesi kaynağı bilinmeyen bir para girişi olsa yer yerinden oynardı ama gelin görün ki ihtiyaç olunca böyle bir parayı sorgulayamıyoruz. Tıpkı sınırlarımızdaki girişlerdeki gibi görmemezlikten geliyoruz.

Bir örnek verelim. Almanya’da çalışan gurbetçiler 10 bin avronun üzerindeki parayı Türkiye’ye transfer etmek istediklerinde kaynağı soruluyor ayrıca çok yüksek komisyon isteniyor.

Bundan kaçınmak için paralar bavullara doldurularak ya arabalarda gizli yerlere saklanarak Almanya’dan çıkarıyor ve doğruca Bosna Hersek’e gidiliyor. Oradan sorgusuz sualsiz uçakla doğruca İstanbul’a taşınıyor.

Rekor düzeydeki bu para girişinin diğer nedeni de Varlık Barışı denilen, yurt dışındaki paraların vergilendirmeden ve kaynağı sorulmadan ülkeye getirilmesini öngören düzenlemeye bağlanıyor. Bu kapsamda birçok işadamının dışarıdaki kazançlarını bu yolla getirdikleri belirtiliyor.

GÖZ BOYAMACA

Merkez Bankası’nın verilerine göre bu kaynağı belirsiz paranın faydası olmuş mu? Şimdilik cari açığın nispeten gerilemesine ve aylık bazda fazla vermesine katkısı olmuş gibi.

Cari açık bu yılın aynı dönemdeki cari açık 29.9, Eylül ayı itibarıyla son 12 ayda ise 46 milyar dolar olmuş. Ağustos ayında olduğu gibi Eylül ayında da .1.8 milyar dolar fazla vermiş.

Teselli olarak da şöyle bir hesap var: altın ve enerji kalemlerini çıkarırsanız, Eylül ayındaki fazla 5 milyar dolar. Ağustos ayında ise 588 milyon dolar açık olduğu göz önüne alınırsa ortaya çıkan fazla bir hayli önemli.

.Ancak bu artış, kurların yükselmesiyle ithalatın ağırlaşmasından ve ekonominin daralmasından kaynaklanıyor. Bir yanda kaynağı belli olmayan para girişleri diğer yanda turizm gelirlerindeki artış bu fazlayı destekliyor ama genele bakınca hepsi geçici.

Gün gelir bu paranın da turizm gelirleri de düşer, yine devası dış ödemeler dengesi açığı ile baş başa kalırız.

Gelecek aylarda da bu fazlanın özellikle turizm gelirleriyle devam etmesi bekleniyor ancak dış borç ödemeleri, sıcak para akışının azalması bu fazlanın çok büyük tutarda oluşmasına engel.

Yıl sonuna kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı ilk defa artıya geçerse artık sürpriz olmayacak. Ama tekrarlayalım: bu süreç ekonominin daralmasıyla, deli gibi kaynağı belli olmayan para girişleriyle oluşuyor, yani tam bir göz boyamaca, gelip geçici.