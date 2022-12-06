Bu örnekler çoğalmalı…

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Yıllardır, daha doğrusu kendimi bildim bileli anlatabilmek için kendimi paraladığım bir gerçeği, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir şekilde dile getiren bir röportajı okurken gerçekten çok mutlu oldum.

Çağlar Söğüncü ve Arda Güler gibi futbolumuzun yarınlarının güvencesi isimleri bulup çıkaran, Fenerbahçe’nin oyuncu gözlemcisi Serhat Pekmezci’yle yapılan röportaj gerçekten çok önemli bir içeriğe sahip.

Günümüzde her şeyde olduğu gibi sporda, futbolda da en önemli şey tabi ki ekonomi… Yani kaba tabirle para…

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Paran olmazsa nasıl bakkaldan ekmek alamıyorsan, futbolda da iyi oyuncu alamazsın. Alsan da o oyuncudan umduğun verimi elde edemezsin.

Ancak kaynağını, yani altyapını güçlü oluşturur ve doğru isimlerle, amacı doğrultusunda araştırma yaparsan, her şeyin astronomik rakamlara tekabül eden transferler olmadığını görür ve cevherlere en kısa ve en ucuz yoldan ulaşırsın.

Tıpkı yıllarca Altınordu’da ve şimdilerde Fenerbahçe’de bu işi tam bir, ‘yetenek avcısı’ modunda yapan Serhat Pekmezci örneğinde olduğu gibi.

Futbolun her geçen gün gelişen ve değişen ortamında, topla olan ilişkisi ‘Eh işte’nin üzerine çıkamayan, bir de üstelik yaş vasatisi yüksek oyuncuların fiyatlarının akıl almaz rakamlara ulaştığı bir süreçte, kulüplerin ekonomik anlamda akıllı davranmalarının gerekli olduğunu iddia ediyorum.

Bir de olayın şu tarafı var. Bugün kendisine Arda Güler’i rol model olarak belirleyen binlerce çocuk var. İşte o çocukları bulup ortaya çıkaracak kadrolara yatırım yapılmalı ağırlıklı olarak.

Yapılmalı ki, tıpkı sanayi kuruluşlarının ARGE merkezlerinde sıklıkla uygulanan, ‘üretim maliyetlerini düşürme’ çalışmalarında olduğu gibi kaliteli futbolcu jenerasyonları elde edilebilsin…

İşin aslına baktığımızda, hemen her kulübün belli oranda işlevselliği olan bir altyapı planlaması olduğunu görebiliyoruz. Ancak, oluşturulan bu altyapıların içinde, fabrikaların kalite kontrol departmanlarında olduğu gibi maldan anlayan isimler olması da gerekiyor.

Bu noktadan hareketle, futbol dünyasına Arda Güler Çağlar Söğüncü ve sayabileceğimiz birkaç isim daha gibi, yetenekleri titiz araştırmalarla bulup çıkaracak, ve onları bu âleme kazandıracak pek çok Serhat Pekmezci de olmalı diyorum.

Yani sonuç olarak; Arda Güler gibi bir yeteneği keşfedip ortaya çıkaran insanları yürekten kutluyorum. Maalesef, ‘Bacasız sanayi’ futbolda başarıyı, ekmeğini yemiş ve Türkiye’yi emekli ikramiyesini alabileceği ‘Yaş almış oyuncu cenneti’ haline dönüştürenleri de şiddetle kınıyorum.

Günlük düşünüp anı kurtaranlara da, Serhat Pekmezci, Arda Güler, Çağlar Söğüncü gibi örnekler kapak olur inşallah diyorum. Ne dersiniz?

Kalın sağlıcakla…