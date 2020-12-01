Bu öneri dünyayı kurtarır!

Bu hafta her nedense yaşanan birbirinden tatsız olaylara tanık oldu. Dünya futbolunun tartışmasız en büyük efsanelerinden biri Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete göçtü. Akıl almaz başarılarla bezeli futbol kariyeri kadar, renkli ancak bir o kadar da düzensiz, çalkantılı ve de hoş sayılmayacak örnekler oluşturan yaşamıyla da dikkatleri üzerinde toplayan Arjantinli yıldız, ‘Tanrının eli’ne düştü. Dilerim mekanı Cennet olur…

Efendim bu hafta Corona illetinin son dönemde, duyarsız, umarsız ve de anlamsız davranışlarımız nedeniyle yeniden yükselişi, buna bağlı olarak da alınan yeni önlemlere merhaba dedik. Eğer bu rahatlıkla devam edersek kısıtlamalar daha da ağırlaşarak sürecek.

Doğrusunu söylemek gerekirse, sürmesinin de daha doğru olacağı kanısındayım. Hatta bana kalsa, daha da radikal bir uygulamayla, tüm dünyanın bir aylığına ekonomi başta olmak üzere her anlamda bir kapanma sürecine gitmesi gerektiği düşüncesindeyim. Tüm dünya ülkeleri ortak alınan böyle bir uygulamayla birbirinin önüne geçme, ya da avantaj sağlama şansı bulamayacağı için, bir ay sonra, “Nerede kalmıştık” diyerek bırakılan yerden yola devam edilir. Bu süreçte yalnızca gıda, tıp ve iletişim sektörüyle elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmeti veren alanlar programlı bir biçimde hizmet verir. Tabi ki yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin acil durum birimleri de göreve hazır tutulur.

Kısacası tüm dünya bir aylığına hareketliliğe ara verir ve de bu illet virüsle mücadelede işte o zaman tüm dünya birlikte davranarak başarıya ulaşılabilir..

Kabaca çizgilerini çizdiğim bu ortamın detayları, planlaması uzmanlarca bir şekilde yapılır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, George Biden, Viladimir Putin ve tüm dünya liderlerine Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kuruluşlara buradan sesleniyorum. Şu anda tüm dünyanın yaşadığı bu olağanüstü durum bu şekilde bastırılır ve ülkelerarası ekonomik balans hiç etkilenmez.

Evet benden bu kadar. Aslına bakarsanız, spor yazarlığında bir döneme imzasını atmış ancak hayli zamandır, neler yaptığını kendisinin bile net bir biçimde yanıtlamakta zorluk çekeceğini düşündüğüm Hıncal Uluç’un Şenol Güneş ve Fatih Terim için sarf ettiği cümlelere değinecek ve artık köşesine oturup ahkam kesmemesi gerektiğinin altını çizecektim.

“İnşallah başka bir zaman” diyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyor ve ekliyorum; Tüm dünya hep birlikte bir ay çok sınırlı hareket ederse hiçbir şey kaybetmez. Ancak insanlık ve gelecek çok şey kazanır…

Kalın sağlıcakla…