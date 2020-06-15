Her ne kadar futbola yeniden dönüş tarihi olan 12 Haziran’ı, erken bulmuş ve bu durumu yazarak, çizerek ve konuşarak eleştirsem de, bir yandan da içimin kıpır kıpır olduğunu ifade etmek istiyorum.

Geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Fenerbahçe Kayserispor ve Göztepe Trabzonspor maçlarıyla start alan Süper Lig hepimizi hemen içine alıverdi.

Tarifsiz bir coşkuyla dediğimiz merhabayı bir kenara bırakacak olursak, geride kalan pandemi süreci sonrası yeniden futbolla kucaklaşmamız heyecan verici.

Ancak Futbol Müsabaka Talimatı’na getirilen değişiklik beni benden aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, daha önce yayınladığı talimatta, protokol tribününde yer alacak kişilere koronavirüs testi zorunluluğu ilginç bir biçimde yürürlükten kaldırıldı. Talimat “Protokol tribününde yer alacak kişilerin test yaptırma zorunluluğu olmamakla birlikte iş bu talimatta belirtilen sağlık ve sosyal mesafeye ilişkin tüm kurallara uymaları zorunludur” şekline dönüştü.

Söz ettiğimiz talimat, protokol tribününde yer alacak kişileri şöyle tanımladı; “Ev sahibi kulüpten 15, misafir kulüpten 10, TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi girebilir.”

Yani iki takım adına 25 misafir, 14 federasyon yöneticisi ile, diğer unvanlardaki şahısların da toplamıyla birlikte protokol tribününde en az 54 kişi yer alacak.

Ayrıca Federasyon Başkanı’nın görevlendireceği kişileri de dikkate alacak olursak, 60 kadar olacak ve kişiler test yaptırmayacak. Ancak, maçları izleyecek medya mensuplarının sayısı yalnızca on kişi olacak ve bu basın mensupları her maçtan 48 saat önce olmak şartıyla Coronavirüs testi yaptırmak zorunda.

“Güler misin, ağlar mısın” denecek bir durum. Mantıken düşünecek olursak başkan, yönetici ve protokolde yer alacak olan insan profilinin büyük bir oranda, gazetecilere göre daha yaşlı olduğu ve doğal olarak da daha riskli olduğu ortada.

Yahu neresinden bakacak olursak komik, hatta komikten de öte ucube bir durum. Protokol tribününde oturup keyif yapacak olan yaş vasatisi daha yüksek olan 60 kişi, elini kolunu sallayarak stada test yaptırmadan girerken, 12’si foto muhabiri olmak üzere, sadece 22 kişi görev yapmak için stada gidebilecek ve de son 48 saat içinde test yaptırmak şartıyla…

Tamamıyla anlamsız ve buram buram eyyam içeren bu durumu yorumunuza arz ediyor ve herkese, akıl da dahil olmak üzere sağlık dolu günler temenni ediyorum.

Bu arada Rize’de yaşadığı sakatlık sonucu sağ ayağında iki yerde kırık tespit edilen ve 5 – 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera’ya Allah’tan şifalar diliyor ve bir an önce kendisini yeniden sahalarda görmek istediğimizi belirtiyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.