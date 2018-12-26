Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, ilçede yaşayan engelli bireylerin ikinci evi olmayı başardı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete giren merkeze gelen engelli bireyler, resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından enstrüman kurslarına kadar birçok aktivite ile yaşama tutunuyor.

Kahramankazan Belediyesi, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Kahramankazan Belediyesi’nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete giren Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasında önemli bir yer tutuyor. İlçede yaşayan 7den 70’e tüm engelli bireylerin ve ikinci evi haline gelen merkezde yapılan aktiviteler, “burada engel yok” dedirtiyor. Engelli bireylerin mutlulukları ve gösterdikleri azim ise herkese örnek oluyor.

Birçok aktivite ve atölye

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7’den 70’e tüm engelli bireyler ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor. Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de sağlanan merkez sayesinde Kahramankazan’da engeller ortadan kalkıyor.