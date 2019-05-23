Bu madde çok tartışılır!

Askerlik sisteminde köklü değişiklikler öngören yasa tasarısının olumlu yanları olduğu gibi Meclis’te yeniden gözden geçirilmesi gereken hükümleri de var.



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Önce olumlu yanlarına bakalım:



Zorunlu askerlik süresinin bir yıldan altı aya indirilmesi doğru bir adımdır.



Günümüz koşullarında milyonlarca gencin bazı temel askerlik becerileri edinmesi için uzun bir süre silah altında tutulmasına gerek yoktur.



Zorunlu askerliğin ardından orduda kalmak isteyen erlere gireceği sınavlarda başarılı olmaları halinde generalliğe kadar yükselme fırsatı verilmesi de hiç kuşkusuz ki tasarının desteklenmesi gereken bir diğer hükmüdür.



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Gelelim, eleştirilerime:



Bedelli askerlik yapacak olanlardan peşin 30 bin lira istenmesi hükmü önümüzdeki günlerde herhalde çok tartışılacaktır.



Nitekim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yeni sistem, toplumda, ‘zengin olan parayı verip askerlikten kurtulacak ama fakir çocukları silah altına alınacak’ anlayışını doğuracaktır” diyerek ilk tepkiyi vermiştir.



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Sonuç olarak söyleyeceğim şudur:



Yeni askerlik sistemi öngören tasarının Meclis’te görüşülmesi sırasında, bedelli askerlikten sadece zengin olanların değil yoksul gençlerin de belli yükümlülükler altına girerek yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır.

