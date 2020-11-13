Bu kış daha da zor geçecek

Bir yanda Covid-19 salgını, bunun yanında grip salgını dönemine girilmesi ve ekonomideki kötü gidişat bu kışın vatandaşlar için çok zor geçeceğini gösteriyor.



Kış mevsiminin gelmesiyle kapalı ortamlarda daha uzun süre vakit geçirilmesi, koronavirüs riskini önemli ölçüde artırıyor. Bilindiği gibi ülkemiz koronavirüs salgını ile Mart ayında tanışmıştı. İlkbahar ve yaz aylarının gelmesiyle insanlar zamanlarını daha çok açık havalarda geçirdiği için bu virüsün bulaşma riski daha azdı. Kışın gelmesiyle birlikte işimiz daha da zorlaştı. Havalar soğumaya insanlar da kapalı ortamlarda daha fazla bulunmaya başladı. Bu durum da virüsün bulaşma riskini daha da artırıyor.

Ayrıca grip mevsimine de girilmesi ile bulaşma riskinin daha da artacağı belirtiliyor.. Uzmanlar kış aylarında virüslerin yayılması için daha uygun bir ortamın bulunduğunu söylüyor. Kışın koronavirüs salgınında ikinci dalganın yanı sıra grip enfeksiyonlarının yaygınlaşması yönünde de endişeler var. Kış mevsiminde iki hastalığı birbirine karıştıracak ve ayırmakta zorlanacağımız çok sayıda benzer vaka göreceğimiz tahmin ediliyor ama iki hastalığı birlikte geçirecek vakalar olmasından da endişe ediliyor .Bu yüzden her zamankinden çok daha dikkatli olmalıyız.Kış aylarında sosyal mesafeye ve kurallara çok daha fazla uymalıyız..

Bu arada koronavirüs hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Vatandaşlarımızın kalabalıklardan uzak durmaları çok önemli. Önümüzdeki sürecin nasıl olacağını kestiremiyoruz. Bu kış zor geçecek” uyarısı yapıyor.



Koronavirüs nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere, artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle yenileri ekleniyor. Bu tedbirlere son olarak 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen son kısıtlamalar da eklendi. Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, bu durumu 65 yaş ve üstüne getirilen saat kısıtlaması ve şehirler arası seyahat engelinin devlet kuruluşları ve kurallara uymayan halkın bir kesiminin ürettiği ağır bir şiddet olduğunu açıkladı.

Bu salgınla en etkin mücadele kurallara uymaktan geçiyor. Vaka sayılarının artış nedenleri arasında ilk sırada maske takılmaması ya da yanlış takılması, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması geliyor.Toplum olarak alışkanlıklarımızdan da ödün vermememiz de ayrı bir neden.



Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri yetmiyormuş gibi vatandaşlar bir taraftan da hayat pahalılığı ve işsizlikle mücadele ediyor. Son 3 ayda elektrik ve doğalgaza yüzde 50’nin üzerinde yapılan zamlar, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşları neredeyse canından bezdirdi.

Pandemi dönemi ile birlikte insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması, evden çalışmaların artması ile birlikte elektrik ve doğal gaz kullanımı önemli oranda arttı. Salgın nedeniyle evlerine kapanan vatandaşları kabarık gelecek faturaları nasıl ödeyeceğim korkusu sardı. Önümüzdeki bu zor kışı nasıl atlatacaklarının hesabını şimdiden yapmaya başlayan özellikle işsizler, düşük gelirliler ve asgari ücretli vatandaşlar haklı olarak hiç olmazsa bu kış ısınma masraflarının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

Salgın konusunda çok dikkatli olalım. Uzmanların uyarılarını dikkate alalım, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım .Çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maskemizi takıp mesafe kuralına dikkat edelim .Mümkün olduğunca kapalı ortamlardan uzak duralım. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım.

Kurallara uyduğumuz sürece toplum olarak bu salgının üstesinden gelebiliriz.