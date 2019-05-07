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7 Mayıs 2019
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İzmir’de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği işbirliğiyle kanserde erken tanının önemini anlatan'Karar Senin, Karar Hepimizin' oyunu sahnelendi.
İzmir’de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği işbirliğiyle kanserde erken tanının önemini anlatan 'Karar Senin, Karar Hepimizin' oyunu sahnelendi.
Kültür-Sanat Haberleri

Bu kez perdeler kansere dikkat çekmek için açıldı

Editör Editör

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İzmir’de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği işbirliğiyle kanserde erken tanının önemini anlatan ‘Karar Senin, Karar Hepimizin’ oyunu sahnelendi.

Akciğer kanserine yakalanan gencin hikayesini anlatan oyun öncesi kanserle ilgili bilgiler verilerek, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

İzmir Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği işbirliğiyle, kanserde erken tanının önemini anlatan ‘Karar Senin, Karar Hepimizin’ oyunu sahnelendi. Oyun öncesi kanserde erken teşhis ile ilgili bilgilendirme eğitiminin verildiği etkinlikte, izleyiciler gerekli tarama merkezlerine yönlendirilerek bilinçlendirildi. Senaryosu Songül Konak Değermencioğlu ve Ahmet Faruk Taş tarafından yazılan, Zeki Kamber tarafından yönetilen oyunda, kanser hastalığına yakalanan Ahmet’in hikayesi canlandırıldı. Öte yandan oyunda, zararlı yiyecekler ve eğitimin önemi konularına da dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Kanserle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla kamu spotu niteliğinde sahnelenen oyunda oyuncular, ‘Erken tanı, Hayat kurtarır, Karar, Hepimizin’ yazılı tişörtlerle izleyicilerin karşısına çıktı.

TARAMA TESTLERİ KETEM BİRİMLERİNDE ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Oyun öncesi izleyicileri bilgilendiren Karşıyaka KETEM Sorumlusu Doktor Hatice Uçar Yüksel, “Türkiye’de ve dünyada üç tane kanser hastalığının taraması yapılmaktadır. Tarama, bir hastalıktan ölen veya hastalık sahibi olan kişilerin sayısını azaltmak, hastalanan kişilerin erken tanı ve tedavisini yapmak amaçlı testlerdir. Meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanserine yönelik testler yapmaktayız. Bir kadın hastalandığında, kendisi, eşi, çocuğu, iş yeri, toplumsal olarak herkes etkilenir. Bu durum toplumsal sosyal bir sorun haline gelir. Biz, bu tarama testlerini yaparak erkenden hastalığı teşhis etmeyi amaçlıyoruz. Rahim ağzı testi, hücre dokusunun örneği alınarak gerçekleştiriyor. Orada bir mikrop var, eğer ürüyorsa siz rahim ağzı kanseri riski taşıyorsunuz demektir. Bu riski taşıyan insanları daha sık kontrol ederek hastalığa dönüştürmemeyi amaçlıyoruz. Tarama testlerinde olağanüstü bir durum saptadığımızda, farklı testlerin yapılması için bir üst basamağa yönlendiriyoruz. 50-70 yaş arasında kadın erkek herkese kolon kanseri testi yapıyoruz. 40-69 yaş arasındaki kadınlara mamografi testi yapıyoruz. 30-65 yaş arasındaki kadınlarda da rahim ağzı kanseri tarama testi uyguluyoruz. Bunların hepsi KETEM birimlerinde ücretsiz yapılıyor. Yalnızca mamografi için randevu alınması gerekiyor” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.

Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı

Editör -
Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.
60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Alzheimer erken teşhis edilebilir

“Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ise diüretik etkiye, yani kişinin sık idrara çıkmasına ve fazla sıvı kaybetmesine sebebiyet verdiğinden özellikle sahurda önerilmez” dedi.

“Sahurda çay değil yoğurt tüketin”

Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, hangi tür kalp hastası olursa olsun, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmak için ilaçlarını aksatmaması gerektiğini söyledi.

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