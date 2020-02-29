Mültecilerin Avrupa ülkelerine geçmesine bundan böyle engel olunmayacak.



Yani, Suriyelisinden Afganistanlısına, İranlısından Iraklısına, Pakistanlısından Faslısına mülteci olarak ülkemizde bulunan mülteciler sınır bölgelerimizden Avrupa Birliği’ne üye ülkelere polisimizin, askerimizin, jandarmamızın müdahalesiyle karşılaşmadan yürüyebilecek, onların sınırlarını zorlayabilecek.



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Son derece yerinde bir karar bu.



Türkiye, 4 milyonu aşkın mülteciyle baş edebilmek için yıllardır canla başla mücadele ederken, bütçesinden onlar için milyarlarca lira harcarken, Avrupa Birliği ülkeleri olan-biteni büyük bir kayıtsızlıkla seyrediyor, uyarılarımızı dinlemiyor, bizi büyük bir sorunla baş başa bırakıyor, adeta, “Ne haliniz varsa görün” diyorlardı.



Şimdi, taşın altına onların da ellerini koymaları zorunla hale gelecek.



Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan başta olmak üzere hemen tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilileri bugünlerde herhalde kara kara düşünüyor, mülteci akınına karşı neler yapılabileceğini araştırıyorlardır.



Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesinlikle taviz vermemeliyiz.



Suriye’deki savaşın bitmesinin de, başımızdaki mülteci sorununun çözümlenmesinin tek yolu da buradan geçiyor.



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Keşke bu kararı Suriye’den mülteci akınının başlamasının hemen ardından alabilseydik.



Yıllar önce bu köşede yayınlanan, “Savarona Yatı’nı mültecilere tahsis edelim” başlıklı yazımda, mültecilerin Avrupa ülkelerine geçmesine engel olmanın yanlışlığını vurgulamış, onların geçişi için bırakın engellemeyi her türlü desteği vermemiz, hatta Savarona Yatı’nı bile tahsis etmemiz gerektiğini belirtmiştim.



Mütevazı bir köşe yazarının önerdiği noktaya iktidarımızın yıllar sonra gelmesi de iyi bir şeydir ama herhalde önemli bir gecikmedir.

