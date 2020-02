İki hafta sonra sahiplerini bulacak Oscar’lar da, ‘En İyi Film’ dalının dokuz adayından biri ‘Tavşan Jojo’ Hitler ve Naziler hakkında yumuşak çizgilere sahip olan ve liberal bir bakış açısıyla çekildiği izlenimi uyandıran film ile komik tarafından girelim yılın OSCAR’larına. Bizim “Çocuklar Duymasın” dizisinin ünlü “havuç kafa Emre’sini” ansıtan ‘Tavşan Jojo’ lakabı takılan minik çocuğu canlandıran Roman Griffin Davis’in özellikle tatlı mimikleriyle beslenen enfes performansı Naziler üzerine sarkastik bir komedi olan filmin taşıyıcısı.

Ancak filme katma değer katan bana göre anne Rosie’de Scarlett Johansson.

Demirbaş film yorumcum Uğur Vardan’dan dinleyelim filmi; “10 yaşındaki Jojo Betzler, Führer’in yakın korumalarından biri olmak için yanıp tutuşan bir çocuktur. Gençlik kampında patlayan bir bomba eve dönmesine ve Nazilere daha küçük ölçekli işlerde (afiş asmak vs.) yardımcı olmasına neden olur.

Annesiyle yaşayan ufaklık için sıkıştığı anlarda en yakın dostu, hayali arkadaşı Adolf’tür. Jojo bir gün evin üst katındaki gizli bölmede yaşayan bir misafirin varlığını keşfeder: Ölen ablası Inge’nin arkadaşı, kaçak Yahudi kızı Elsa…Taika Waititi’nin Christine Leunens’in romanı ‘Caging Skies’tan (2008) uyarladığı ‘Tavşan Jojo’ (‘Jojo Rabbit’), Naziler üzerine sarkastik bir komedi. ‘Üçüncü Reich’ın son günlerine doğru Hitler ve rejimine hayran küçük bir çocuğun, yakınlaştığı Yahudi kızıyla birlikte meselelere bakışını değiştirmesini anlatan bu güldürü, geçmişte aynı güzergâh üzerinde ilerleyen kimi filmlerin ve bazı üslupların kolajı niteliğinde.



Nazilerle dalga geçen yapımların başında kuşkusuz Chaplin’in ‘Büyük Diktatör’ü geliyordu. ‘Tavşan Jojo’nun asıl akrabalıkları ruh ve tarz bakımından Roberto Benigni’nin ‘Hayat Güzeldir’i ve Wes Anderson’ın ‘Moonrise Kingdom’ı gibi görünüyor.



Ama genel bir çizgide “Nazilerin arasında da iyiler vardı” türünden bir noktaya uzanan mesajıyla derinleşemeyen espri ve göndermeleri, ‘Hunt for the Wilderpeople’ ve ‘Thor: Ragnorak’ gibi filmlerden hatırladığımız Yeni Zelandalı Taika Waititi’nin yapıtını sıradanlaştırıyor.” Diyor Vardan ama bence tam tersi film sıra dışı bir taşlama. Seyrederken her sekansta daha önce seyrettiğiniz hangi filme gönderme yapıldığını düşünürken yeni bir espri patlıyor.



Hayali arkadaş Adolf rolünde Taika Waititi’yi (ki Hitler’i yaramaz bir çocuk gibi gösteriyor) izlerken filmin altlığını oluşturan Nazi vs. Yahudiler dramını sürekli yaşıyorsunuz. Ayrıca sırf bu kadın (Scarlett Johansson) başka daha hangi rolün altından kalkacak diye bile seyredilesi film Tavşan Jojo’. Malum kendiside çocuk oyunculuktan gelen Scarlett Johansson filmde bu rolü başkası oynayamazdı dedirtecek bir performans sergiliyor.



Aslında oynamıyor duruyor. İşin sırrı da bu olsa gerek. Kaçırmayın mutlaka seyredin. Hem de Oscarlar ilan edilmeden önce. Seyraderkan “Çocuklar Duymasın”ı hatırlarsanız “biz neye gülmüşüz eller neye gülüyor” karşılaştırma imkanımız olur.