“BU KAÇAK YURTLARI KİM DENETLEYECEK?”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit ARI 07.12.2021 Çarşamba günü Antalya ili, Kepez ilçesi, Kültür Mahallesi 3821 Sokak No:7 adresinde Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİMDER) tarafından işletilen erkek öğrenci yurdunda yaşanan cinayeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet KASAPOĞLU ile İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ya verdiği soru önergeleri ile meclis gündemine taşıdı.

Yazılı soru önergesinde “07.12.2021 Çarşamba günü Antalya ili, Kepez ilçesi, Kültür Mahallesi 3821 Sokak No:7 adresinde İlim ve Kültür Derneği (ALİMDER) tarafından işletilen erkek öğrenci yurdunda yaşanan cinayet hepimizi derinden üzmüştür diye belirten CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit ARI, “İlgili devlet kurumlarının vizyonsuz ve yetersiz yönetimi, barınma ihtiyacı olan gençlerimizi yetersiz devlet yurtları neticesinde cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum etmiştir. Daha önce de muhtelif öğrenci yurtlarında yaşanan yangın ve cinsel istismar olaylarının varlığına bir de bu cinayet olayının eklenmesi, velilerimizi derin bir endişeye sevk etmiş olup, konu cinayetin yaşandığı yurdu işleten dernek hakkında acilen aydınlığa kavuşturulması gereken iddialar vardır.” dedi.

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Milletvekili Cavit Arı, Gençlik ve Spor Bakanı ile İçişleri Bakanı’na cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerinde “Antalya İlim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kaplan’ın aynı zamanda Antalya Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı doğru mudur? Doğru ise bu durum yasal mevzuata uygun mudur? Değilse gerekli soruşturma açılacak mıdır? Bahse konu öğrenci yurdunun kaçak olduğuna ilişkin tarafınıza ulaşan bir şikayat var mıdır? Varsa, başlatılan yasal bir soruşturma söz konusu mudur? Özel öğrenci yurtlarında istihdam edilen çalışanlara yönelik güvenlik soruşturması yapılmakta mıdır? Konu yurtta cinayeti işleyen zanlı için herhangi bir güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu nedir?” sorularını yer verdi.