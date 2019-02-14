İki ayrı market zincirinin bizim mahalledeki şubelerine gittim dün.

İkisinde de kuru soğan ve patatesin kilosu 2 liradan satılıyordu. Üstelik kota da yoktu. İsteyen istediği kadar alabiliyordu.

Oysa, söz konusu yerlerde, tanzim satışlar başlamadan önce kuru soğanın kilosu 4 lira 95 kuruş, patatesin kilosu 3 lira 95 kuruştu.

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Bir anda yanıtını bulmakta zorlandığım sorular oluştu kafamda:

1)Bir günde ne oldu da fiyatlar yarı yarıya indirildi?

2)Zincir marketler fahiş fiyatlarla satış yapıp haksız kazançlar mı sağlıyorlardı?

3)Farklı zincir marketlerde pahalılık günlerinde kuru soğan ve patatesin fiyatları neredeyse aynıydı. Aralarında gizli bir anlaşma mı vardı?

4)Yoksa bu marketler sıkı bir denetimden, kapatılmaktan filan korkup zararına mı satışa başladılar?

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Ve tabii bu soruların ardından şu soru da yanıt bekliyor:

Kuru soğandan patatese, domatesten salatalığa, kabaktan ıspanağa pek çok ürünü yaklaşık bir yıldır pahalıya yiyoruz. Devletin kurumlarının elinde madem tanzim satış gibi bir enstrüman vardı, bunu neden pahalılığın başladığı günlerde, haftalarda devreye sokmayıp bugünlere kadar bekledi?

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Dileğim, tanzim satışla başlayan ucuzluğun 31 Mart Pazar’a kadar olmaması, sürekli kılınmasıdır.

Bunun en doğru ve sağlıklı yolu da galiba tarımsal üretimi artırmaktan geçiyor.