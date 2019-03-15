Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük hastanesi…

8 ayrı ihtisas hastanesinin birleşmesinden oluşmuş…

1 milyon 312 bin metrekare kapalı alana sahip…

3 bin 704 yatağı, 131 tam donanımlı ameliyathanesi var…

Aynı anda 900 poliklinik muayenesi yapılabilecek…

22 anjiyografi, 107 endoskopi, 38 diyaliz, 127 koltuklu kemoterapi ünitesi bulunuyor…

Doktor, hemşire, memur, teknisyen dahil 19 bin kişi çalışacak…

Günde 30 bin hastaya hizmet verecek…

++

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açtığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’yle ilgili bazı rakamlar bunlar.

Ankara’nın böyle bir sağlık kuruluşuna kavuşmasını elbette mutlulukla karşılıyor, bundan gurur duyuyorum.

Ne var ki şu unutulmamalı:

Sağlık sorunları yaşayanları hastaneye gittiklerinde iyileştirecek olan rakamlar değildir.

Hasta güler yüzle karşılanmaz, ilgi ve şefkat gösterilerek muayene ve tedavi edilmez ise binlerce çalışanın da, yatakların da, ameliyathanelerin de, anjiyografi ve endoskopi ünitelerinin de hiçbir anlamı olmaz.

Türkiye’de devlet hastanelerinin sorunu şu ya da bu cihazın bulunmamasından ziyade hastaların adam yerine konulmaması, onların azarlanması, itilip-kakılmasıdır.

Şimdiye kadar hiçbir hastadan, “Gittiğim hastanede hastalığımı teşhis edecek cihazlar yoktu” diye bir şikayet duymadım ama, “Doktor odadan kovdu… Hemşire azarladı… Hastabakıcı az daha dövüyordu… Sekreter kız yüzüme bile bakmadı” türünden pek çok şikayetle karşılaştım.

++

Yani, özetle diyeceğim şu:

Büyük hastane yapmak, orayı modern tıp cihazlarıyla donatmak iyidir. Ne var ki hastayı iyileştirecek olan bina ve cihazlar değil ilgi ve şefkattir.