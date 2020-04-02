Geriye dönelim. – Mart ayının ortaları. Neydi durum? Okullar, işyerleri kapalı. İtalya, Almanya kırılıyor ama bizdeki durum fena değil. Ama aradan on beş gün geçti Vaka sayısı hızla artıyor. Ne oldu da bu artış devam ediyor?

Bunun arkasında beyinsiz Arap Yönetimi var. Ne Türkiye’yi, ne diğer İslam ülkelerini ne de dünyayı bilgilendirmemişler.

Ne semptom ne hasta sayısı ne olasılı yayılma hakkında bilgi yok.

Arkadaş, benim Şırnak’ta, Zonguldak’ta, Elazığ da kaç Çinli var da onlar da öpüşüp bu hastalığı yaydılar?

Biz bu Vahabi denilen ve Müslümanlığa el koyan anlayış ile mücadele etmeliyiz.

Açıklıyor mu Arap kaç kişi öldü Kabe’de?

Buna ek olarak ne nasıl olur da Kabe’yi kapatırsın?

Nasıl olur da Medine’deki mezarlık ziyaretlerini yok edersin?

Sen Mossad’la işbirliği yaptın, bu virüsü memlekete yani bize bilerek kasten sattın

Aptal Arap! Tek bildiğim gazeteci öldürmek!

Türkiye’yi, Türk Müslümanları yok etmek için yüzyıllardır yaptıklarını unutmaz bu inanlar.

Sen ne işe yarasın devenin arkasıyla fantezi kurmaktan başka?

Sen eğer sen dünyayı uyaraydın İslamiyet’e en büyük hizmetlerinden birini verilirdin ama sen bir çiftlik hayvanı ötesine geçmiyorum dersen yapacak bir şey yok.

Al coronanı uygun yerine sür.

AL PETROLÜNÜ

Biz de bir laf vardır. Bir şeyi bol bulunca Arap gibi uygun yerine sür deriz.

İmdi Şu İslami tekeline almış İslam baronları

Ne oldu petrolün varili 25 dolara düşünce?

Sen önce diğer Müslüman kardeşlerini yok ettin.

Arapların sonu geldi. Bir İngiliz sınırlarını çizsin. Öyle değil mi? Ne gelirse Haktan.

SOKAĞA ÇIKMA

Çıkıyorsan neden? Babacığım, anacağım uğraştırma bizi. Merak etme,ölürsen virüsten cenaze namazına da kimse gelmeyecek.

Başlarım imdi senin emekli maaşından da devlete olan borcuna da. Çocuklarınla irtibatta kal.

KAMPANYA

Bizim elektrik şirketi yememiş içmemiş eleman göndermiş Ayın ilk günü Mart ayı elektrik faturalarını çıkarmış.

Ödemiyorum. Ne yapacaksın?

De ki benim de bu sıkıntıda bir katkım olsun almıyorum bu paraları?

Neyin eksilir ey koca Sabancı? Amcan hayatta olsaydı almazdı bu paraları