Yenimahalle Belediye Başkanı ve Millet İttifakının CHP adayı Fethi Yaşar, “Bizim adaylarımızı seçerseniz vatanseverlerin adaylarını seçersiniz, başka adayları seçerseniz vatan hainlerini seçersiniz diyorlar. Bu, bu ülkeye yapılabilecek en alçakça hakarettir” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı ve Millet İttifakının CHP adayıFethi Yaşar Batıkent’te vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir kalabalığın katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yaşar son günlerde Mansur Yavaş için iddia edilen konuyla ilgili olarak, “Seçime giderken yine aynı teraneyle karşı karşıyayız. Bu koltuk için, bu para için kardeşi kardeşe düşman edenler, bu ülkenin bölünmezliğine kurşun sıkanlar, bu ülkenin Cumhuriyet değerlerine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine koltuk için ihanet edenler yine iş başında” diye konuştu.

“İHANET EDENLER İŞ BAŞINDA”

“Sizlerle bizleri bir yemekte buluşturdukları için Botanik ailesine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Fethi Yaşar şunları söyledi:

“31 Mart’ta bir seçime gidiyoruz. Bu seçim adı üstünde yerel seçim ama bu seçime giderken yine aynı teraneyle karşı karşıyayız. Bu koltuk için, bu para için kardeşi kardeşe düşman edenler, bu ülkenin bölünmezliğine kurşun sıkanlar, bu ülkenin Cumhuriyet değerlerine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine koltuk için ihanet edenler yine iş başında.

Akşam eve gidip televizyonların başına geçtiğinizde hepsi satılmış kalemler bir algı operasyonu yaratmak istiyorlar. Sanki yapılan bir yerel seçim değil. Bu satılmış kalemler ne diyorlar: “Bizim adaylarımızı seçerseniz vatanseverlerin adaylarını seçersiniz başka adayları seçerseniz vatan hainlerini seçersiniz.” Bu, bu ülkeye yapılabilecek teröristin bile yapamayacağı alçakça bir harekettir.”

“HER ZAMANKİNDEN ÇOK BİRLİK OLMALIYIZ”

“Biz bu ülkeyi zor kurtardık, zor şartlar altında kurduk. İslam ülkelerine örnek bir ülke olarak bugünlere geldik” diyen Yaşar, “Bu ülkeyi kurarken savaşlar yaptık, yüz binlerce atamız bu toprakları bize bırakmak için canlarını verdiler, şehit oldular. Kürdü ile Türk’ü ile Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle herkes bu toprakların kurtulması için bağımsızlık mücadelesi verdi. Yetkisi makamı ne olursa olsun bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Bugün bizim her zamankinden çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var.

Türkiye’de önemli sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntı var, sosyal sıkıntılar var, işsizlik var, terör var. Türkiye bu sıkıntıları ayrışarak değil, anlaşarak, demokrasinin ortak aklını kullanarak, birbirimize saygıyla, sevgiyle yaklaşarak, birbirimizin farklılıklarını zenginlik sayarak çocuklarımızın geleceğini daha güzel, daha aydınlık bir Türkiye’de yaşamalarına hep birlikte fırsat verebiliriz.

Bu seçimde yapmayın bunu, bu ülkeyi bölmeyin, bu ülkeyi kutuplaştırmayın. Bu ülke hepimize yetecek kadar güzel bir coğrafya. Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel coğrafyasıdır. Dört mevsimi yaşayan, her türlü ürünün yetişebildiği ender coğrafyalardan bir tanesidir. Yeter ki tembellikten kaçınalım, yeter ki üretenlere destek verelim, siyasette huzur getirelim, demokrasi hissedelim, hukukun üstünlüğünü kabul edelim, özgürlükleri kısıtlamayalım, hiç bir düşünceden korkmayalım, eleştiriden korkmayalım demokrasinin can damarı da bunlardır zaten. Bir makama geldiysen eleştiriye tahammül edeceksin, hak vereceksin onun için bunları içinize sindireceksiniz” şeklinde konuştu.

“KAYNAKLARI FÜTURSUZCA HARCIYORLAR”

Seçim çalışmaları için Ak Parti’nin harcadığı paralara dikkat çeken Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletin kaynaklarını oy için her gün fütursuzca harcıyorlar. Benim karşımda ki adayın sadece direkler için harcadığı parayı ben bir seçim kampanyası için harcıyorum. Bunların acıması yok. Biz bu ülkeyi seven insanlarız. Ben bir partinin belediye başkan adayı olarak yola çıkmadım. 2009’dan beri Yenimahalle’de yaşayan her yurttaşımın belediye başkanı olarak yola çıktım. Herkese eşit davrandım. Bugün başım dik herkesin karşısına çıkabiliyorum. 60 senede yapılanın 10 senede en az 15 kat fazlasını Yenimahalle’nin çocuklarına, kadınlarına, gençlerine, yaşlılarına yaptık. Nasıl yapıldı bunlar? 60 senede neden yapılmadı? Biz ekmeği ekmekçiden aldık. Sizin kaynaklarınızı size geri döndürdük.

Çok acımasız eleştirilerde aldım. Hatta kendi partimden bile aldım. Ancak 10 yıl sonra sizin karşınıza çıktığımda ne belediyesinin bir soruşturması olan, ne de bana karşı açılmış bir soruşturma olmaksızın başım dimdik sokaklarda korumasız olarak dolaşabiliyorum. Onun için kanunlara uyacağız. Kanunların vermediği yetkileri kullanmayacağız. Kaynakları verimli kullanacağız ve geleceği güzel bir Türkiye’yi çocuklarımıza hazırlayacağız, başka çaremiz yok.

Bunlarında geçeceğine inanıyorum. Bu halk zor şartlar altında her zaman güzel neticeleri almıştır. Bizde yılmayacağız, korkmayacağız, düşüncülere sahip çıkacağız. Bu ülkenin tek bir düşüncesi var oda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı düşünceler ve değerlerdir”

“SÖZLERİMİ TUTTUM”

Yaşar, yaptıklarını tek tek şöyle anlattı:

“2019’un Batıkent’i, 2009’un Batıkent’i değil. 2009 yılında size toplantılarımızda söz vermiştim. Batıkent’i otel kent konumundan çıkaracağız, akşam saatlerinde çocuklarınızın yollarını gözlemeyeceksiniz, sosyal hayat getireceğim, sporu getireceğim, sanatı, kültürü getireceğim demiştim. Bugün Batıkent’e sadece Batıkentlilere değil, çevre ilçelere de hitap eden tesisleri yaptık herkes yararlanabiliyor.

100’e yakın park yaptık, Meydan AVM’yi yaptık. Her gün 25 bin kişi yararlanıyor. Bugün Batıkent her mahallesinde sosyal alanları, kültür merkezleri yer alan bir ilçe haline dönüştü. Çok işler yaptık. Yüzme havuzları, stat, en az 25 sağlık ocağı yaptık vatandaşlarımız rahat etsin dedik. Çünkü bir mahalleden bir mahalleye gidemeyecek vatandaşlarımız bulunuyor. Devlet benim görevim değil dedi ama devletin görevini yaptık. Devletinde harcadığı para sizin paranız bizim harcadığımız parada sizin paranız.

Başka ilçelerde aile hekimleri daire tutuyor orada görev yürütüyorlar. Biz 36 mahallemize sağlık ocağı yaptık. Demek ki yapılıyormuş. Nasıl yapılıyor? Kaynakları verimli kullanarak. Ben hiç bir yerden, bakanlıktan, hiç bir fondan kaynak almadım. 2009 yılında belediyeyi 160 trilyon borçla aldım ve doğru düzgün belediye aracımız bile yoktu. Bugün 400’ün üzerinde araçla size hizmet ediyoruz. Sizin kaynaklarınız verimli kullanılırsa, iktidara da yaranılmadan, hiç kimseye de boyun eğmeden özgürce vatandaşınıza hizmet edebilirsiniz.

Göreve geldiğimde iki tane cenaze aracı vardı. Bugün filomuz var. Ayrıca Türk Hava Yolları’yla protokol imzalayan ilk belediyeyiz. Devlet olarak vatandaşın yanında kötü gününde olmazsanız ne zaman olacaksınız? Devlet olarak güveni nasıl sağlayacaksınız. Kefeni ve diğer malzemeleri 2009’dan beri ücretsiz olarak veriyoruz. İstediği yere cenazesini götürüyoruz, otobüs isterse otobüs, minibüs isterse minibüs veriyoruz.

Etüt merkezleri kuruyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Atatürk ve arkadaşları da Türkiye’nin değişimine eğitimle başladılar. Bugün eğitim sistemi çökmüştür. Bu eğitim sistemiyle Türkiye’nin üreten bir Türkiye olması mümkün değildir. Çoğu fakültelerin özel sektörde de, kamuda da karşılığı yok. Çocuk okulunu bitiriyor iş arıyor bunalıma giriyor, askerliğini yapıyor bunalıma giriyor. Bu eğitim sistemi mutlaka sorgulayan, düşünen, bilime dayalı, üretken bir sisteme dönüştürülmelidir.”

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BELEDİYESİ”

Yenimahalle bugün Türkiye’nin en güçlü belediyesi haline geldi diyen Yaşar, “Bunu ben söylemiyorum. Bu hükümet o belgeyi, bayrağı verdi. Geçen yıl 8 buçuk ay Yenimahalle Belediyesi’ni Avrupa Birliği Standartları Enstitüsü ve Türkiye Standartları Enstitüsü inceledi. 8 buçuk ay sonra Türkiye’de bir tek belediyeye ISO 9000 belgesini ve bayrağını verdi. Oda cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle oldu. Bu gurur hepimizin gururudur.

Yenimahalle’nin sınırları içerisinde onkoloji hastanesi var. Türkiye’nin en büyük onkoloji hastanesidir. Oraya her gittiğimde burnumun direği sızlardı. Türkiye’nin her tarafından oraya hastalar ve yakınları geliyor. Yenimahalle’nin 700 bin gece nüfusu 1 milyon gündüz nüfusu var bir misafirhanesi yok. Gece sokağa annesini babasını çocuğunu atan aileler var, maalesef değer yargıları değişti. Onları barındırabileceğimiz misafirhanelerin olması gerek. Geçen dönem 220 yataklı bir misafirhane yaptık. Oradaki hasta yakınları banklarda yatıyordu, çadır kuruyorlardı, arabalarda yatıyorlardı. Şimdi Yenimahalle’nin misafirperverliğini gösterdik. Bugüne kadar Anadolu’nun her yerinden gelen 150 bin vatandaşımızı 5 yıldızlı bir otelde misafir ettik. Odanın içerisinde televizyon, banyo, üç öğün yemek var. Toplantı salonu, doktorların muayene odası var. Pırıl pırıl bir tesis gidip görmenizi isterim. Türkiye’ye Cumhuriyetin Mahallesi Yenimahalle’nin misafirperverliğini gösterdik. 15 bine yakın teşekkür ve dua mektubu var. Bu dualar, teşekkürler bana değil, size. Bu tesisleri sizin verdiğiniz vergilerle yaptım.

Dumlupınar Tesisi’nden de bahsetmek isterim. Dumlupınar’a her gittiğimde burnumun direkleri sızlar. 113 bin şehidimiz var. Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanılmasaydı belki de bugün bir ülkenin üssü olacaktık. Geçen yıl Ocak ayında gittim belediye başkanını aradım yoktu. Sonra tekrar aradım önemli bir şey konuşacağımı söyledim. Dedim ki orada 81 ilden evladımız yatıyor, orada bir tuvalet, şehit yakınları geldiğinde çay içebilecek alanları yok. Orası Afyon ve Kütahya arasında yer alan bir bölgedir yolda kalsanız yatacak bir yer yok. Buraya bir tesis yapacağım anahtarını da sana teslim edeceğim dedim. Gözleri doldu, çok teşekkür etti ve sarıldı. 6 gün sonra encümen kararını getirdim.

Bu sene 28 Ekim’de o tesisi açtık anahtarını da MHP’li belediye başkanı arkadaşımıza teslim ettik. Üstüne de yazdık “Cumhuriyet’in kazanıldığı topraklara, Cumhuriyet’in ilçesi Yenimahallelilerin armağanıdır” diye.

Ben hepinizin belediye başkanı olmak için yola çıktım. Gençlerimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın yeniden belediye başkanı olabilmek için İyi Parti ve CHP genel başkanları beni aday gösterdi. Bu yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Ben sevgiye inanıyorum, Cumhuriyete inanıyorum, Mustafa Kemal Atatürk’e inanıyorum ve o yolda da yoluma devam ediyorum. Eğer bana güveniyorsanız, destekliyorsanız ben kendimi size, sizi de Allah’a emanet ediyorum” diye sözlerini tamamladı.