  • Spor
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Bu gurur Akhisar'ın
Spor Gündemi ve Haberleri

Bu gurur Akhisar’ın

Editör
Editör

-

4
0

Ankara Eryaman Stadı’ndaki Süper Kupa finalinde dev rakibi Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da son finallerin tümüne abone olan Akhisar, ilk olarak 10 Mayıs 2018’de Diyarbakır’da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir ilki başardı. Türkiye Kupası’nı ilk kez kazanan yeşil-siyahlılar, kupa şampiyonu olarak Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la 5 Ağustos 2018’de Konya’da oynadığı Süper Kupa finalini de seri penaltılarla 5-4 alarak çifte zafer yaşadı.

Geçen sezon sonunda Süper Lig’deki 7 yıllık macerasına nokta koyarak TFF 1. Lig’e düşmenin acısını yaşayan Manisa’nın ilçe takımı, ligdeki kötü performansına rağmen Türkiye Kupası’nda yine harikalar yarattı. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Akhisar, 15 Mayıs’ta Sivas’ta oynanan finalde öne geçmesine rağmen ligi de yine şampiyon tamamlayan Galatasaray’a son 10 dakikada 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Güçlü rakibiyle yolları kupa finalisti olarak Süper Kupa finalinde tekrar kesişen 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı-kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.

- Reklam -
Önceki İçerikDenizlispor’da Yücel İldiz zaman istedi
Sonraki İçerikTuna: Geçen sezonki travmayı yaşamayacağız
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Özel HaberMehmet Akgün -

Mustafa Varank ithal atığın önünü mü açtı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ithal çöplerin ülkeye girişini zorlaştırmak için yayınladığı tebliğ bir gün sonra geri çekildi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

İzmir’de Korkutan Deprem

İzmir'de Korkutan Deprem
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Borç kötü, faiz şeytani midir?

İster kişisel ister kurumsal olarak borçlanalım bu hep tedirgin edici endişe verici bir ekonomik aksiyondur, hele hele de faiz dendi mi bir çok kişinin endişesi daha da artar.
Devamını Oku
Politika HaberleriEditör -

Erdoğan’dan Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı gönderdi.
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

Bu bayram 4 milyon kurbanlık kesilecek

Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesimi yapılan Kurban Bayramı'nda, bu yıl 850 bin civarı büyükbaş ile yaklaşık 3 milyon
Devamını Oku
Video HaberEditör -

İstanbul’da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuya yararlı işlerde çalıştırılan, ekonomik durumu kötü hükümlü ve ailelerine bayram hediyeleri verildi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Spor Gündemi ve Haberleri

Tuna: Geçen sezonki travmayı yaşamayacağız

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, teknik direktör Tamer Tuna değerlendirmelerde bulundu.
Editör -
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Denizlispor’da Yücel İldiz zaman istedi

Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, önemli açıklamalarda bulundu.
Editör -
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor’dan SMS kampanyası

Bursaspor Kulübü, mali krizi aşmak amacıyla 'Yeniden Zirveye' adlı bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında atılan her SMS'te, aynı zamanda şehrin de plakası olan 16 lira ile kulübe destek sağlanacak.
Editör -
Devamını Oku
Ankaragücü

MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR