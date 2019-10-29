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*Yenimahalle’de Cumhuriyet coşkusu
Editör
-
29 Ekim 2019
*Başkan Yaşar, “Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir” Yenimahalle’de Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96’ncıyılı kutlamaları, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla...
Yerel Haberler
5 bin çocuk bilimle buluştu
Editör
-
29 Ekim 2019
Altındağlı çocukların her alanda kendini geliştirmesi için projeler geliştiren Altındağ Belediyesi, "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" ile 10 farklı mahallede 10 gün boyunca...
Güncel Haberler
Nur topu gibi üç yeni vergi geliyor
Sabri Arpaç
-
29 Ekim 2019
Türkiye 2020 yılına yeni ekonomik sıkıntılarla giriyor. Üst üste yapılan zamlardan sonra şimdi de 45 maddelik yasa teklifi AKP milletvekillerinin imzası ile...
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Dış Haberler
Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var
Editör
-
28 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması...
Dış Haberler
Afganistan’da barış için Taliban’ın tavizde bulunması gerekiyor
Editör
-
26 Ekim 2019
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens...
Dış Haberler
Orta Afrika ülkesi Çad’da bir Osmanlı torunu
Editör
-
26 Ekim 2019
Çad’da insani yardım faaliyetlerini yürüten Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (IDEA) Başkanı Mustafa Yıldız bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel geçmişine ilişkin...
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Bakan Albayrak’tan ‘Bor Karbür’ paylaşımı
Editör
-
26 Ekim 2019
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
İYİ Parti
İYİ Parti, kuruluşunun 2’nci yılını kutladı
Editör
-
26 Ekim 2019
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum...
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Ahmet Mekin: Selma’ya hayrandım
Editör
-
29 Ekim 2019
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen '56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri'ne layık görülen, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Ahmet Mekin ve...
Kültür-Sanat Haberleri
‘Küçük Şeyler’e seyirciden tam not
Editör
-
29 Ekim 2019
Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategorisinde yarışan, Kıvanç Sezer'in yönettiği 'Küçük Şeyler' filmi, seyirciden tam not aldı.
Sağlık Haberleri
Ameliyatını yapan cerrahla 20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştı
Editör
-
29 Ekim 2019
Ankara’da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Melih Bulut, 20 yıl önce 10 yaşındayken apandisit ameliyatı yaptığı hastasını, aynı...
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Magazin Haberleri
Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında
Editör
-
23 Ekim 2019
Aslı Enver, DeFacto’nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt’ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı.
Magazin Haberleri
Burak Özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti
Editör
-
17 Ekim 2019
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Magazin Haberleri
Aslı Enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
Editör
-
17 Ekim 2019
Hazır giyim markası DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver,...
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Spor Gündemi ve Haberleri
11’inci Uluslararası Bocce Turnuvası Kemer’de yapılıyor
Editör
-
28 Ekim 2019
Antalya'nın Kemer ilçesinde 502 sporcunun katılımıyla 11'inci Uluslararası Bocce Turnuvası düzenlendi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından...
Spor Gündemi ve Haberleri
Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası’nın sahibi Flamengo
Editör
-
28 Ekim 2019
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın galibi Brezilya temsilcisi Flamengo takımı oldu. Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen...
Spor Gündemi ve Haberleri
Galatasaray HDI Sigorta – Fenerbahçe Opet: 3-1
Editör
-
26 Ekim 2019
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta evinde Fenerbahçe Opet'i 25-11, 25-18, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1...
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Anıtkabir’de Cumhuriyet coşkusu
Editör
-
29 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
Video Haber
Rapunzel Pelin, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’nda
Editör
-
28 Ekim 2019
İzmir'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor.
Ak Parti
AK Parti’li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor
Editör
-
26 Ekim 2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin...
Video Haber
İki kişiyi yaraladı, polisten kaçarken damdan düştü
Editör
-
26 Ekim 2019
ADANA'da, tabancayla iki kişiyi yaraladığı, pompalı tüfek ile de otomobil ve ev kurşunladığı öne sürülen Rezzak G. (20), kendisini kovalayan polislerden...
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Öne Çıkan
Yerel Haberler
Yerel Haberler
*Yenimahalle’de Cumhuriyet coşkusu
Editör
-
29 Ekim 2019
*Başkan Yaşar, “Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir” Yenimahalle’de Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96’ncıyılı kutlamaları, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla...
Yerel Haberler
5 bin çocuk bilimle buluştu
Editör
-
29 Ekim 2019
Altındağlı çocukların her alanda kendini geliştirmesi için projeler geliştiren Altındağ Belediyesi, "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" ile 10 farklı mahallede 10 gün boyunca...
Güncel Haberler
Nur topu gibi üç yeni vergi geliyor
Sabri Arpaç
-
29 Ekim 2019
Türkiye 2020 yılına yeni ekonomik sıkıntılarla giriyor. Üst üste yapılan zamlardan sonra şimdi de 45 maddelik yasa teklifi AKP milletvekillerinin imzası ile...
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