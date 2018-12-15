Yönetim, ekonomiye kaynak yaratmak için yurt içinde ve dışında çeşitli yolları deniyor. Yurt dışındaki fonlama pahalıya gelince, bu defa yurt içine vatandaşın tasarruflarına yöneliyor.



Hazine hafta başından itibaren, dolar ve avro tahvilleri ile altına endeksli tahvil ve kiralama sertifikaların ihracına başlayacak.

Şunu belirtelim: Altın kiralama sertifikalarının getirisi daha netleşmedi ama dolar ve avro tahvillerinde bireysel yatırımcı olarak vatandaşa sunulan getiri piyasa koşullarının çok ama çok altında, yani hiçbir cazibesi yok. Öyle ki dolarım avrom boşta dursun dedirtecek cinsten.

Bir yıl vade ile yatırcağız paranın getirisi dolarda net yüzde 2.5’a, avroda ise neredeyse yüzde bire geliyor. Örneğin bu tahvillere yatıracağınız (eğer varsa) 100 bin dolara, bir yıl sonra iki bin beş dolar verecek. Şu var, “”bu parayı bir köşeye atayım, unutayım” derseniz, yorum yok. Ancak üç gün sonra dolardaki ani bir kıpırdama olursa aklınız karışabilir. Üstelik bankalar bu vadedeki dövize bu oranların en az bir puan üzerinde getir veriyor.

Yoruma açık esas konu; yurt dışı döviz borçlanmalarda yüzde 6-7’lere varan oranda faiz veren yönetim, sıra vatandaşa gelince elini neden sıkıyor? Ver aynı oranda faizi, vatandaş da koşarak gelsin, tahvilini alsın, dövizini spekülatif oynamalarda heder etmesin.

“Hem dolar, avro, altın toplayacağım, hem de az faiz vereceğim” derseniz, bu vatandaşı başka kavramlarla algılamaya dönüşür.



YERLİYE YOK



Örneğin, Hazine bu yolla bir milyar dolar topladı. Hazine’nin bir yıl sonra ödeyeceği faiz en fazla 40 milyon dolar olur. Ama yurt dışından alınca 80-90 milyon dolarlık faiz gözden çıkarılıyor. Neden böylesine bir fark?

Amaç, içeriden kaynak sağlamaksa bunun ayrımı olamamalı ama nedense iş vatandaşa, yerli bireysel yatırımcıya gelince, getiriden de vazgeçtik, bas vergiyi, stopajı, sonra “niye tasarruf yapılmıyor” diye yakınıp dur.



Yabancılar, Türkiye’deki her türlü getiriden muaf. Ne vergi var, ne stopaj, ne komisyon. Elin adamı kesesini doldurup gidiyor buna karşılık iş yerliye gelince sağladığı getirenin beşte birini kesiliyor. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var?

Eğer vatandaşın tasarrufları bir şekilden değerlendirilecekse gerçekçi ve piyasa oluşumlarının üzerinde davranılmalı. Aksi takdirde bu işlerden bir şey çıkmaz.



Şimdi Vakıfbank beş milyar dolar kaynak bulmak için yurt dışına açılacakmış. Bu devirde çok büyük para. Ne için kullanılacak, kime kredi olarak verilecek bilmeyiz ama önemli olan bu borçlanmada oluşacak faiz.

Burada da göreceğiz; en az yüzde 5 oranında faiz verilecek. Ama iş yerliye gelince yüzde bir iki oranında faiz ver, sonra “yerli ve milli” sloganlarıyla baskı kur.

Vatandaş artık, “dövizini bozdur, milli paraya dön” gibi kampanyalara soğuk bakıyor. Biriktirdiği paranın da hele bir de işin içinde devlet varsa piyasa şartlarına uygun, en azından banka faiz oranlarının bir çıt üzerinde ve yabancılara verilen oranlarda bir şey kazandırmasını bekliyor.

Bunu vermezseniz, bu tür döviz, altın tahvil ihraçları filan çare olmaz. Katılım az olunca da moraller bozulur, güven konusu gündemden inmez.

Son bir not: bu döviz ve altın tahvilleri konusunda bankaları ne arayan varmış, ne soran. Bilginiz olsun.