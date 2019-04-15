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15 Nisan 2019
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Bu gerilim karakolda biter!

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde beklenen oldu; Meclis toplantısında çoğunlukta bulunan Cumhur İttifakı üyeleri Başkan Mansur Yavaş’ı çalıştırmamak için ilk hamlelerini yaptı, belediyeye ait şirketlerin yönetim yetkisini ondan almak için harekete geçti.

Bunun için verilen önerge görüşülürken, taraflar birbirlerine hakaretler yağdırdı, çıkan arbede güçlükle önlendi.

Böyle devam ederse Meclis toplantıları yakında karakolda biter.

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Peki, bu durum karşısında ne yapılabilir, Yavaş’ın izleyeceği doğru strateji ne olabilir?

Bana kalırsa gerilimi düşürmek için azami gayreti göstermeli ve Meclis toplantılarına karşı tarafın reddedemeyeceği önergelerle gelmelidir.

Örneğin, sokak hayvanlarının doğal yaşamdan uzaklaşmadan özgürce yaşayacakları dev bir park kurulmasını, kentteki tüm sokak hayvanlarının burada toplanarak kısırlaştırılmalarını Meclis gündemine taşısa buna kim hayır diyebilir ki?

Son günlerde Batıkent ve Çubuk’taki köpek katliamları milyonlarca Ankaralıyı isyan ettirdi, sorunun çözümü için gözlerini belediyeye çevirmelerine neden oldu. Hazır toplumda böyle bir duyarlılık varken Yavaş’ın atacağı adım büyük sempatiyle karşılanır ve belki de Türkiye’de sokak hayvanları sorununu ilk çözen belediye başkanı olma onurunu ona kazandırır.

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Ve Başkan Yavaş, şöyle bir önerge de verse şık olmaz mı:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük kentlerde yatay yapılaşmaya geçileceğini söylemişti. Bu çerçevede Ankara’da bundan sonra üç kattan yüksek binaya izin verilmemesini oylarınıza sunuyorum.”

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Yani özetle diyeceğim şu:
Yavaş, Meclis’in tansiyonunu düşürmek için azami gayret göstermeli ve karşı tarafın reddedemeyeceği, şayet reddederse toplumun büyük tepkisini çekeceği önergelerle Meclis’in karşısına gelmelidir.
Aksi takdirde başlıkta da belirttiğim gibi bu iş karakolda biter.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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