Bu festivalde “Emek” var

Çankaya’nın “Kadın Emeği Festivali’ bu yıl dördüncü kez Başkentlilerle buluşmaya hazırlanıyor. 300’e yakın Çankayalı kadının el emeği, göz nuru ürünleri 3, 4 ve 5 Eylül’de Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda Ankaralılarla buluşacak.

Eşitlikçi bir toplum ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çok sayıda çalışma ve projeye imza atan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu “Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 4. kez düzenliyor. 3, 4 ve 5 Eylül’de Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda Başkentlilerle buluşacak festivalde, 300’e yakın Çankayalı kadının el emeği ürünleri satışa sunulacak.

TÜM GELİR KADINLARA

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kurulacak stantlarda, yaklaşık 300 kadının kendi üretimi ahşap eşyalardan çantaya, takıdan örgü bebeklere kadar pek çok ürünü festival ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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KONSERLERLE TAÇLANACAK

İki büyük sahnede düzenlenecek 13 ayrı konser ile taçlanacak festival, yüzlerce Ankaralıya keyifli bir hafta sonu yaşatacak. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan Festival ile kadınların yanı sıra Başkentli sanatçılara da destek verilecek.

“KADININ OLDUĞU YERDE BAŞARI KAÇINILMAZ OLARAK GELİR”

Çankaya Belediyesinin kadınların istihdamına, eğitim anlamında gelişimine, toplum içinde ve iş yaşamında hak ettiği yere kavuşmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının başarısını gösteren Mor Bayrak’ı kazanan ilk yerel yönetimiz. Bunu, hizmeti planlarken ve üretirken gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetine borçluyuz. Çankaya Belediyesinde başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanların yarısı kadındır. Biz kadının olduğu yerde başarının kaçınılmaz olarak geleceğinin bilinciyle kadınlara hem istihdamda hem de yöneticilik kademelerinde fırsat eşitliği tanıyoruz. Önlerine yapay engeller koymadığınızda kadınlar ne kadar başarılı olduklarını zaten gösteriyorlar” diye konuştu.

Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en güzel yolunun, çağdaşlık hedefine kadın-erkek yan yana yürümek olduğunu kaydeden Taşdelen şunları söyledi: “Bin 700 çocuk kapasiteli kreşimizle kadınların iş yaşamına katılmalarına ve sosyalleşmelerine da olanak sağlıyoruz. Kadınlarımıza, girişimcilik, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri veriyor, her alanda iş kurabilmeleri için eğitim ve destekte bulunuyoruz. Cinsiyete Duyarlı İklim Politikaları başlığında uluslararası projelerde de yer alan Çankaya Beeldiyesi, kadın emeğini öne çıkaracak çalışmalarla da örnek projelere imza atmaya devam edecek.”

FESTİVALİN KONSER PROGRAMI

3, 4 ve 5 Eylül’de Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek festivalin konser programı ise şöyle:



3 EYLÜL CUMA

13:00 Mustafa Şahan

15:30 Didem Çetinkaya

18:00 İ-Pop

20: 30 Canan Anderson



4 EYLÜL CUMARTESİ

11:00 Erkan Biricik

13:00 Birsen Kavut

15:30 Retro Queen

18:00 Allegra Ensemble

20:30 Ahu Sağlam



5 EYLÜL PAZAR

13:00 İlknur Yakupoğlu

15:30 A. Modern Orkestra

18:00 Eylül Soylu Quartet

20:30 Pırılay