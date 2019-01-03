2018 yılı tüketici enflasyonu yüzde 20.3 ile tamamladık. Son üç aydaki düşme eğiliminin devam ettiği görülüyor ama bugün için bu rakamlar ne kadar gerçekçi, ne kadar sağlıklı?
Son üç aylık dönemi hatırlayalım: enflasyonlar topyekun mücadele kampanyası, bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimleri, neredeyse düz bir çizgide seyreden döviz kurları, fahiş artışların ardından geri çekilen akaryakıt, doğalgaz, elektrik fiyatları, tümü enflasyonu bir nebze tutma uğruna yapıldı. Hatta o kadar çok oynamalar yapıldı ki fiyat oluşumları bir aşağı indi, bir yukarı çıktı.
. Ana hatlarıyla saydığımız bu oynamalar, müdahaleler olmasaydı, yıllık enflasyon kaç olacaktı acaba?
Rakamlar gerçekçi ve sağlıklı olmayınca vatandaşın kafası da karışıyor. Yabancılar açısından yatırım yapmak konusunda tereddütleri başlıyor ve sürekli vurguladığımız güven konusu bir türlü oluşmuyor.
Akıllarda zaten, enflasyon rakamlarına müdahale edilip edilmediği, bir yerlerden emirle rakamların değiştirildiği soruları hiç çıkmıyor. Daha da ileri gidenler maaşlara yapılacak zamları az tutmak için rakamlar düşürülüyor diye konuşuyorlar.
Aylık bazdaki düşüşü bir kenara bırakalım, önemli olan yıllık artışlar. Üretici enflasyon da bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artış yaşanmış.
Elektrik ve gazdaki artışlar daha dehşet verici, Bu sektördeki arış yüzde 75. Sanayi gruplarında enerji girdilerindeki artış yüzde 57.13. Bu rakamlardan sonra üretim artışını değil artırmak, sürdürmek nasıl olacak ki?
Sonuçta yıllık artış yüzde 33,64. Yüzde 46’dan buralara geldi diye buna seviniliyorsa tam bir yanılgı.
FAİZLER NE OLACAK?
Bazı kesimlerde “enflasyon düşüyor, Merkez Bankası (MB) da faizleri indirsin” söylemleri alevleniyor. MB faizleri niye düşürsün ki? Bankanın deyişiyle gıdada, enerjide fiyatlar katılığını gevşetti mi?
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, rakamlar gerçek oranları yansıtmıyor. MB bu yanılgıya düşerse bir süre sonra tekrar faiz artışına gidebilir. Nedenleri basit: Yılbaşı zamları, ücret artışları, yüzde onluk enflasyonu düşürme kampanyasının bitmesi fiyatlara nasıl yansıyacak bilinmiyor. Enflasyonun düşmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılan akaryakıtta ve diğer enerji kalemlerinde de daha fazla indirim yapma imkanı olmadığına göre, bundan sonra ne olacak? Bu da bilinmiyor.
MB faiz düşürsün diyenler geçmişin enflasyonuna bakıyorlar. Geleceğin enflasyonunu unutuyoruz. MB faiz indirimi için en azından bahar ayları görmeli.
Enflasyon düştü düşüyor diye sevinme yerine, girdi maliyetleriyle üretimin, ihracatın nasıl artacağına, devletin faizlerle artan borçlanma maliyetlerinin, işsizliğin nasıl azaltılacağına, piyasaları sarsan konkordatoların, iflasların nasıl önleneceğine bakmalı.
Bu tablo karşısında iki konut üç araba satmakla düze çıkacağız demek enflasyon rakamları gibi yapay zekaları bile zorlar.
VATANDAŞ ÇARŞI PAZARDAKİ HAYAT PAHALLIĞININ GAYET İYİ FARKINDA ENFLASYON HESAPLAMALARINA TENİS TOPU AT NALI GİBİ NESNELERİ KOYARAK GIDADAKİ YÜKSEK ENFLASYONU ÖRTBAS ETMEK ANCAK ŞEYTANIN AKLINA GELİR O KADAR KONKORDOTA İLAN EDEN FİRMALAR ACABA KEYFİNDEN Mİ EDİYOR ENFLASYONDA RESMİ RAKAM YÜZDE 20 OLSA DA GERÇEKTE YÜZDE 60 70 ENFLASYON VAR MEMLEKETTE ÜSTELİK BU ENFLASYON TÜKETİMDEN DEĞİL GİRDİ MALİYETLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR ÇÜNKÜ VATANDAŞ BOĞAZINI ZOR DOYURUYOR NE TÜKETİMİ YAPSIN SONUÇTA EKONOMİDE TÜM GÖSTERGELER ALARM VERMEKTEDİR AKPNİN SALT İNŞAATA DAYALI BÜYÜME ANLAYIŞI DUVARA TOSLAMIŞTIR ÜRETİM YATIRIM OLMADAN NE İSTİHDAMI ARTIRABİLİRDİNİZ NE KALKINMA BÜYÜME SAĞLAYABİLİRSİNİZ HELE SOSYAL ADALETİ GERÇEKLEŞTİRMEK HAYAL OLUR DOLAR MİLYARDERLERİ VE YANDAŞ İŞADAMLARININ ÜLKENİN KAYMAĞINI YEDİĞİ RANTÇI VURGUNCU KAPİTALİST DÜZENİ AKP ELİYLE YARATIRSINIZ ANCAK HALKÇI SOSYAL ADALETÇİ BİR DÜZENİ KURMAK CHPNİN BİLE ARTIK GÜNDEMİNDE YOK O DA AKPNİN UYGULADIĞI NEO LİBERAL DÜZENDEN MEDET UMMAKTA EĞER İKTİDAR OLURSA O DA BU NEO LİBERAL DÜZENİ SÜRDÜRECEKTİR OYSA BİR ÇIKIŞ ARAYAN KİTLELER CHPYE BAKMAKTA ONUN ATATÜRKÜN VEFATINDAN SONRA ALTIOKU İNKAR EDEN ÇİZGİSİNİN GETİRDİĞİ NEO LİBERAL ETNİK SOLCU KİMLİK SİYASETİ YAPAN ULUSALCILARI MİLLİYETÇİLERİ PARTİDEN TASFİYE EDEN SİYASİ YAKLAŞIMINA İTİRAZ EDEN BİR MUHALİF TAVIR ARAMAKTA VE O KİTLELERE DE ÇÖZÜM OLARAK YENİ CHP DEĞİL YENİDEN CHPYİ DE GÜNDEMİNDE TUTAN SAF VE ARI ULUSALCI ANLAYIŞI TEMSİL EDEN ULUSALCI PARTİ BİR UMUT OLARAK DOĞMAKTADIR