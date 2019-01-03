2018 yılı tüketici enflasyonu yüzde 20.3 ile tamamladık. Son üç aydaki düşme eğiliminin devam ettiği görülüyor ama bugün için bu rakamlar ne kadar gerçekçi, ne kadar sağlıklı?



Son üç aylık dönemi hatırlayalım: enflasyonlar topyekun mücadele kampanyası, bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimleri, neredeyse düz bir çizgide seyreden döviz kurları, fahiş artışların ardından geri çekilen akaryakıt, doğalgaz, elektrik fiyatları, tümü enflasyonu bir nebze tutma uğruna yapıldı. Hatta o kadar çok oynamalar yapıldı ki fiyat oluşumları bir aşağı indi, bir yukarı çıktı.



. Ana hatlarıyla saydığımız bu oynamalar, müdahaleler olmasaydı, yıllık enflasyon kaç olacaktı acaba?



Rakamlar gerçekçi ve sağlıklı olmayınca vatandaşın kafası da karışıyor. Yabancılar açısından yatırım yapmak konusunda tereddütleri başlıyor ve sürekli vurguladığımız güven konusu bir türlü oluşmuyor.



Akıllarda zaten, enflasyon rakamlarına müdahale edilip edilmediği, bir yerlerden emirle rakamların değiştirildiği soruları hiç çıkmıyor. Daha da ileri gidenler maaşlara yapılacak zamları az tutmak için rakamlar düşürülüyor diye konuşuyorlar.



Aylık bazdaki düşüşü bir kenara bırakalım, önemli olan yıllık artışlar. Üretici enflasyon da bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artış yaşanmış.



Elektrik ve gazdaki artışlar daha dehşet verici, Bu sektördeki arış yüzde 75. Sanayi gruplarında enerji girdilerindeki artış yüzde 57.13. Bu rakamlardan sonra üretim artışını değil artırmak, sürdürmek nasıl olacak ki?



Sonuçta yıllık artış yüzde 33,64. Yüzde 46’dan buralara geldi diye buna seviniliyorsa tam bir yanılgı.



FAİZLER NE OLACAK?



Bazı kesimlerde “enflasyon düşüyor, Merkez Bankası (MB) da faizleri indirsin” söylemleri alevleniyor. MB faizleri niye düşürsün ki? Bankanın deyişiyle gıdada, enerjide fiyatlar katılığını gevşetti mi?

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, rakamlar gerçek oranları yansıtmıyor. MB bu yanılgıya düşerse bir süre sonra tekrar faiz artışına gidebilir. Nedenleri basit: Yılbaşı zamları, ücret artışları, yüzde onluk enflasyonu düşürme kampanyasının bitmesi fiyatlara nasıl yansıyacak bilinmiyor. Enflasyonun düşmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılan akaryakıtta ve diğer enerji kalemlerinde de daha fazla indirim yapma imkanı olmadığına göre, bundan sonra ne olacak? Bu da bilinmiyor.

MB faiz düşürsün diyenler geçmişin enflasyonuna bakıyorlar. Geleceğin enflasyonunu unutuyoruz. MB faiz indirimi için en azından bahar ayları görmeli.



Enflasyon düştü düşüyor diye sevinme yerine, girdi maliyetleriyle üretimin, ihracatın nasıl artacağına, devletin faizlerle artan borçlanma maliyetlerinin, işsizliğin nasıl azaltılacağına, piyasaları sarsan konkordatoların, iflasların nasıl önleneceğine bakmalı.

Bu tablo karşısında iki konut üç araba satmakla düze çıkacağız demek enflasyon rakamları gibi yapay zekaları bile zorlar.