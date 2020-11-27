Bu da traktörlü drift

ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı köyünde yaşayan Cem İlbeyi Belek’in (23) traktörle karlı boş arazide drift şovu izleyenleri heyecanlandırdı.

Göle’de Cem İlbeyi Belek, traktörle karlı boş arazide drift yaptı. Arkadaşının cep telefonu ile kendisini görüntüleyen ve çevresindekilerin, ‘Traktörü devirirsin’ uyarılarına rağmen Belek, yaptığı bu gösterisini sosyal medyadan paylaştı. Traktörün kendisini köye ziyarete gelen arkadaşa ait olduğunu söyleyen Cem İlbeyi Belek, “Genelde tarla sürme ve yük taşımada da kullandığımız traktörün bazen de keyfini çıkarıyoruz. Büyükşehirlerde gençlerin otomobille karayolunda yaptığı gösteriyi bizler kimsenin olmadığı karla kaplı arazide yapıyoruz. Kısa da olsa adrenalin dolu dakikalar yaşıyoruz” dedi.

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