Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alıp yarı yıl tatiline başladı. Bu vesileyle ben de Milli Eğitim Bakanlığı için bir karne hazırladım.

Bakalım, verdiğim notlara siz ne diyeceksiniz?

++

Öğretmen Yetiştirme Düzeni: Kendimi zorlayarak 10 üzerinden ancak 1 verdim. Eğitim fakülteleri hâlâ yetersiz. Öğretmenler mesleğe hazır hale gelmeden öğrencinin karşısına çıkarılıyor.

Okulların Fiziki İmkanları: Karneye yine 1’den yüksek bir not yazamadım ne yazık ki… Pek çok okulda ikili eğitim sürüyor. 50-60 öğrencinin bir arada eğitim gördüğü sınıflar da hiç az değil. Birçok okulda oyun bahçesi, spor salonu ile yeteri kadar eğitim araç-gereci yok. Güvenlik ve temizlik hizmetleri de iyi yürütülmüyor.

Müfredat Programı: İşte, 1’lik bir ders daha. Müfredat, bilgi çağının gereksinimlerine yanıt vermiyor, çocuklar gereksiz bilgileri ezberlemeye zorlanıyor.

Öğrencileri Yönlendirme: Bu dersten de 1’den fazla not veremedim. Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilmedikleri için matematik, fizik, resim, müzik, spor gibi alanlarda özel yetenekleri olanlar göz göre göre köreliyor.

Sınav Sistemi: Tutarlı, adil, her yıl değişmeyen bir sınav sistemine geçememek çok büyük bir zaaf. “Sıfır versem bir türlü, 1 versem kendi içimde hocalığımı tartışmaya başlayacağım” dedim, sonuçta sıfır verdim.

Müdür Atamaları: Yönetim kadrolarına atamalarda liyakate uyulmadığı iddiaları gündemden hiç düşmüyor. Karne notu yine 1’den yukarı çıkmadı.

Servis Denetimi: Servis araçlarına çeki düzen verilemeyişi, velilerin sürekli olarak, “Acaba çocuğumun başına bir şey gelir mi” diye kaygılanmasına yol açıyor. Bir öğrenci okul bahçesinde servis aracının altında kalıp yaşamını yitirdi. Bu dersin notu da 1.

Kantin Düzeni: Kantinlerde çocuklara sağlığa zararlı içecekler ve yiyecekler satılması sözde denetimlere karşın sürüyor. Hatta bu yüzden ölen öğrenci bile oldu. Vallahi, bu ders için 1 bile fazla, sıfır.

++

Sonuç olarak diyeceğim şu:

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatili fırsat bilip zayıf tüm derslerine çalışmalı.

Hoca olarak gözlerim üzerlerinde çünkü!