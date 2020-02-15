CHP, iktidara yakın yayın yaptığı gerekçesiyle CNN Türk’e boykot uygulamaya başladı.



Artık hiçbir CHP’li bu kanaldaki programlara katılmayacak. Katılanlar için kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatılacak.



İlk etapta, parti yönetiminin kararına uymayan Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disiplin kuruluna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde ikisi için de muhtemelen ihraç kararı verilecek.



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Akıl alır gibi değil…



Ana Muhalefet Partisi, aldığı boykot kararıyla üyelerinin düşünce ve ifade özgürlüklerine resmen ambargo koyuyor.



Ve ne yazık ki böyle davranarak kendisiyle de çelişiyor.



Bakın, CHP’nin yayınladığı “Çağdaş Türkiye’nin Değişim Programı” isimli kitapta iletişim özgürlüğü ile ilgili neler yazılı:



-İletişim özgürlüğü, ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşullarındandır.



– Yayınlarda sansür veya ön denetime kesinlikle karşı olan anlayışımızla, bu konuda sadece uluslararası normlarda yargı denetimine bağlı kılınması öngörülecek, basın hakları ve iletişim özgürlüğü sonuna kadar savunulacaktır.



-Halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan yazılı, görsel ve dijital medyanın temel işlevi iletişim özgürlüğünün sağladığı özgürlük ve sorumluluk alanını en iyi şekilde değerlendirip gerçekleri tarafsız biçimde kamuoyuna yansıtmaktır.



-Doğru haber alma, doğruları ve gerçekleri bilme, doğru bilgilenme hakkı demokrasinin gereğidir. Güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya hedefimizdir.



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CNN Türk, iktidara yakın yayın yapıyor olabilir.



Ama bunun karşılığı o yayın organını boykot etmek olamaz.



Her fırsatta o kanala çıkılmalı ve partinin görüşleri kamuoyuyla paylaşılmalıydı.



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CHP’nin aldığı bu son derece yanlış boykot karanını yeniden gözden geçirmesi gerekir.



Bir yandan iktidarı düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlıyor diye eleştirirken kendisinin katmerli bir kısıtlamaya yönelmesi anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değildir.

