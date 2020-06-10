Başkanlık sistemi gelecek uçacağız, ekonomimiz kanatlanacak hızla büyüyeceğiz demişlerdi de münafıklık edip inanmamıştık, yanılmışız!

Baksanıza damat beyin idaresindeki ekonomimiz nasıl da tıkırında, bütün dünya ekonomileri dip yapmış, dünyanın her yerinde işsizlik zirvede ve lakin bizde işsizlik oranları ve işsiz sayısı düşüyor, bu bir mucize değildir de nedir?

Türkiye’de de dükkanların, fabrikaların, sinemaların, lokantaların, kahvelerin hatta berberin bile kapalı olduğu, inşaatların durup, milletin tarlasına bile gidemediği bir dönemde işsizlik oranı düşmüş ve işsiz sayısı azalmış, bunu iddia etmek bile insanın aklı ile açıkça dalga geçmek demektir.

Sizi bilmem ama ben mucizelere hiç inanmam, daha çocukken bile anamın babamın götürdüğü sirklerde, sihirbaz gösterilerini izlerken bunun bir mucize yada sihir değil akıllıca yapılmış bir illüzyon, göz ve algı yanılsaması olduğunu bilir, büyük bir merakla bu işin sırrını keşfetmeye çalışırdım.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olmuş.

İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,0 olmuş.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 olmuş.

İşin sırrı ve illüzyon işte tam da burada yatıyor; geçen seneye göre istihdam edilen kişi sayısı ve istihdam oranı ciddi manada 1 milyon 662 bin kişi azalmış! İstihdam edilen kişi sayısı azalıyor, nüfus artıyor lakin işsiz sayısı ve işsiz oranı azalıyor, sizce de tuhaf değil mi?

İstihdam edilen kişi sayısı 1.6 milyon azaldıysa bu kişiler artık işsiz değil mi?

İş bulmaktan umudunu kesmiş, cebinde iş aramak için dolaşacak parası bile kalmamış insanları işsiz saymazsan elbette böyle bir istatistik yayınlarsın.

Bakınız ekonomik göstergeler ve istatistikler modern ekonomiler için çok ama çok önemlidir. Bu istatistiki veriler halkı pek ilgilendirmez, halk bunları dinlemez, çoğunlukla okumaz bile. Halk işsizlik, enflasyon ve benzeri konularda olayları yaşadıkları ile değerlendirir, gözlemledikleri ile algılar.

Bu tip istatistikler daha ziyade profesyonel yatırımcılar için önemlidir, bu insanları ara sıra kandırmak mümkün olsa dahi daimi olarak kandırmak hiç mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırı veriler açıklarsanız, bu kesimin verilere olan güveni ortadan kaybolur. Verilerine güven duyulmayan bir ekonomide ise kimse yatırım yapmaz, risk almaz. Malum bir havuzda suyu derin zanneder balıklama atlarsanız boynunuzu kırar, sığ zanneder yüzme bilmeden girersenin boğulursunuz, suyun derinliğini gösteren ölçüler bu yüzden çok önemli ve vazgeçilmezdir. Ekonomik veriler de aynı havuzun derinlik ölçüsü gibidir, hiçbir yatırımcı derinliğini bilmediği suya girmek istemez!

Hesabı kitabı oturup birde kendimiz yapar ve sayıları başka bir bakış açısı ile değerlendirirsek:

2019 yılı Mart döneminde 15 yaş üstü çalışabilir nüfus 61 milyon 101 bin kişi iken, 2020 yılı Mart döneminde 1 milyon 18 bin kişilik artışla 62 milyon 119 bin kişiye çıkmış.

2019 yılı Mart döneminde 32 milyon 339 bin olan işgücü 2020 yılı Mart döneminde 2 milyon 235 bin kişilik azalışla 30 milyon 104 bin kişiye düşmüş. Sonuç olarak TÜİK verilerine göre işgücü ve istihdamın birlikte düştüğü görülüyor, yani çalışabilir nüfus artarken, işgücü ve istihdam birlikte düşmüş.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde 27 milyon 795 bin kişi iken 1 milyon 662 bin kişilik azalışla 36 milyon 133 bin kişiye düşmüş.

Sonuç 62 milyon 119 bin kişilik çalışabilir nüfusumuzun sadece ve sadece 36 milyon 133 bin kişisine bir iş bulup çalıştırabilmişiz! Bu oran yüzde 58.1’e denk gelmektedir. Nüfusun yüzde 41,9’u ise bir iş bulup çalışamamaktadır!

Bu ülkede kaç kişinin tuzu bir iş bulduğu halde çalışmayıp evde oturacak kadar kurudur?

İşin açığı o yada bu gerekçe ile gerçekte işsiz olanları işgücüne dahil olmayanlar havuzuna atarak işsiz sayısını ve işsizlik oranını düşük göstermek kimseyi kandırmaz, işsizlik ve bir işi olsa dahi geçinememe sorununu da çözmez.

Üstelik bu çalışan sayıları ücretsiz izne çıkarılan bir milyona yakın kişiyi ve kısa çalışma ödeneği kapsamında çalıştırılanları da kapsıyor.

Ücretsiz izin ödeneğini devletten alıp, işte görünen ama eline ayda sadece 1.168 lira geçen ve evde oturup işsiz sayılmayan bu kişilerin durumunu da dikkate almak gerekmektedir.

Diğer yandan Türkye’deki işsizliğin en yakıcı kısmı asgari ücrete yakın hatta altında ücretlere çalışmak zorunda kalan milyonlarca nitelikli, eğitimli insandır, istatistiklerde bu insanların dramı yer almamaktadır, bu durumda gözlerden ırak tutulmamalıdır.

Sonuç olarak işsizlik istatistiki değil; ekonomik, sosyal ve siyasi bir sorundur, rakkamları allayıp pullayıp, işsizliği görmezden gelmek sadece kendini kandırmaktır, zaten başka da kimseyi kandıramazsın.