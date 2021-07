Bu bayram turizmde 2019’un rekoru kırıldı

Mehmet ÇINAR-Levent YENİGÜN-Burcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinde, bugüne kadarki en yoğun iç pazar hareketliliğinin yaşandığı 2019 yılının rekoru kırıldı. Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde kişi, şehirler arası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019’un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti.

Kurban Bayramı’ndaki 9 günlük tatilde Türkiye’nin tüm tatil bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Turizm sektörünün ‘altın yılı’ kabul edilen pandemi öncesindeki 2019’un Kurban Bayramı dönemine göre, yüzde 35-40’lık artış yaşandı. Sektör temsilcilerinin 10 milyon kişilik seyahat ve 10 milyar TL’lik ekonomi tahminleri beklendiği gibi gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 16-25 Temmuz bayramı sürecinde Antalya’ya dış hatlardan 3 bin 134, iç hatlardan 684 uçuş gerçekleşti. 596 bini yurt dışı, 112 bine yakını yurt içi olmak üzere, sadece hava yoluyla 708 bin yerli ve yabancı turist Antalya’ya giriş yaptı.

‘HER YER DOLDU’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Genel olarak bayram beklendiği gibi geçti, her yer doldu. Çok aşırı yoğunluk yaşandı. İnsanlar uzun dönemdir tatil yapmadı ve tatile özlem vardı. Sezonla, bayram ve temmuz ayı birleşince bütün bölgelerde beklediğimiz gibi bir yoğunluk gerçekleşti. Ağustos sonuna, okullar açılana kadar da rutin yaz yoğunluğu devam edecek gibi görünüyor. Yerli kapasitemizde bir sıkıntı yok. Otellerin yerli kapasiteleri dolu ve 2019 rakamlarıyla paralel devam ediyor” dedi.

‘İÇ PAZAR EN İYİ YIL OLAN 2019’U GEÇTİ’

Bayramda iç pazardaki yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Türkiye’nin hemen her bölgesinde ciddi seyahat hareketliliği yaşandığını açıkladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evde kalan ve geçen yıl da tatil yapamayanların bu sene hem tatil bölgeleri hem de aile ziyareti seyahatlerinin arttığını belirten Çorabatır, “Özellikle kıyı bölgelerimizde, yerli ve yabancı misafirlerle önemli düzeyde doluluk yaşandı. Mersin’den Çanakkale’ye kadar Akdeniz ve Ege sahillerimiz beklenenin üzerinde rağbet gördü. Kapadokya, Pamukkale gibi iç bölgelerimizde de doluluk söz konusu oldu. Bu yıl, turizmde en iyi yılımız olan 2019’un üzerine çıkıldı” dedi.

50’DEN FAZLA ÜLKEDEN MİSAFİR

Yurt dışından 50’den fazla ülkeden misafir ağırlandığını açıklayan Çorabatır, Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Bulgaristan gibi salgın tedbirlerini yerine getiren ülkelerin tatil için Türkiye’yi tercih ettiğini kaydetti. İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını beklediklerini söyleyen Çorabatır, bunun özellikle Ege Bölgesi’ni pozitif etkileyeceğini dile getirdi. Turizmin 60’tan fazla sektörü doğrudan etkilediğine de işaret eden Çorabatır, “Turizm işletmelerimizin açık olması demek, daha fazla istihdam, daha fazla alışveriş ve ekonomik canlanma anlamını taşıyor. Turizmdeki hareketlilik sadece turizmcilerin değil, herkesin yüzünü güldürüyor. Turizm, stratejik bir sektör ve ülkemiz için çok önemli” diye konuştu.

AŞI ÇAĞRISI

Yoğunluğun okullar açılana kadar devam etmesini beklediklerini belirten Çorabatır, vaka sayıları ve aşılanma oranlarına da dikkat çekti. İşletmelerin Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinden asla taviz vermediğini açıklayan Çorabatır, “Turizmin devam etmesi için sadece turizmcilerin önlem alması yeterli değil. Rehavete kapılmamalıyız. Salgınla mücadelede en güçlü silah aşı. İnsanların bireysel sorumluluklarını yerine getirerek, aşılanma oranının da yüzde 80’lere ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik hareketliliğin devamı, önümüzdeki günlerde tatil yapabilmek ve tüm sektörlerin devamlılığı açısından da aşılanmamız gerekiyor” dedi.

‘BAYRAM HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI’

Bayramın beklendiği gibi dolu geçtiğini anlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise “Sahillerimiz, otellerimiz, mesire alanları her taraf doldu, taştı. Hatta Türkiye’nin tamamında ciddi bayram hareketliliği yaşandı. Bu kadar hareketli bir bayramı kazasız belasız atlattık. Şimdi de sezona odaklandık, İngiltere’nin 9 Ağustos’ta karar verip Türkiye’yi açmasını bekliyoruz. Biz otellerimizde maske, mesafe, hijyen kurallarını harfiyen uyguluyoruz. Aşılanma da devam ediyor sektörde, Kültür ve Turizm Bakanımız açıkladı, ‘turizm sektörünün yüzde 90’ı aşılandı’ diye. Rusya’dan gelişler artarak devam ediyor. İyi bir Ağustos geçeceği görünüyor. Vaka sayılarının da bu haftadan itibaren düşmeye başlayacağını umuyoruz, çünkü çok ciddi bir hareketlilik vardı bayramda” dedi.

SON 16 AYIN EN HAREKETLİ DÖNEMİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram döneminde özellikle son 16 ayın en hareketli döneminin yaşandığına işaret ederek, “Antalya bölgesinde yerli ve yabancı misafirlerimizle 10 gün boyunca 750 binden fazla kişi turizm hareketine katıldı. Burada misafirlerimizin Güvenli Turizm Sertifikası uygulamalarıyla tatil yapmalarını sağlamak en önemli önceliğimiz oldu. Bundan sonra da Güvenli Turizm Sertifikası uygulamalarını devam ettireceğiz. Aşılanmanın da yaygınlaşarak salgının kontrol altına alınması, turizm hareketliliği açısından son derece önemli. Ağustos ayında şu an yakaladığımız turizm hareketinin devam etmesi önceliğimiz ve sürdürülebilir kılmak” ifadelerini kullandı.

‘2019’UN YÜZDE 35-40 ÜZERİNE ÇIKTI’

Bayramın çok yoğun geçtiğini belirten ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek ise şöyle konuştu:

“Karşılaştırma yaparken biz 2019’u kıyas alıyoruz. İç pazar 2019’un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti. Nisan, mayıs kapanmalarla, biraz da sezonu geç açan misafirlerimiz Kurban Bayramı’nın da uzun bir tatil dönemi olması itibarıyla yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Ege Bölgesi’nde Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Didim yoğun doluluk yaşadı. Antalya mevsim itibarıyla biraz daha geriden geldi ama sanıyorum bütün sektör Kurban Bayramı performansı ve misafir talebinden memnundur. Bayram sonrası rezervasyon taleplerinde yoğunluk devam ediyor. Yaz sezonu, yılın en iyi dönemindeyiz. Ağustos boyunca özellikle Ege Bölgesi, Bodrum’da doluluklar da yüksek ama bu işin devamı için alternatif pazarlar Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere’nin geliyor olması lazım.”

YURT DIŞINA ÇIKIŞ ÇOK AZ

Ağustos sonuna kadar yoğunluğun devam etmesini beklediklerini anlatan Suat Özbek, otellerin Güvenli Turizm Sertifikası kriterleri nedeniyle yüzde 85-90 doluluğa ulaştıktan sonra satışa kapattığını ve yüzde 100 doldurmadığını söyledi. Bu bayram yurt dışına giden tatilci sayısının bir elin parmakları kadar olduğunu belirten Özbek, “Çünkü Bodrum’da yatınızla Yunan adalarına günübirlik gezme haricinde konaklama yapamıyorsunuz. Yurt dışına giden misafirler için Türkiye’ye dönüşte PCR testi isteniyor. Sonuç pozitif çıkarsa, kimin nerede karantinaya gireceği belli değil. Yani çok kolay planlanabilir bir tatil opsiyonundan bahsetmiyoruz yurt dışı anlamında, bunu hatırlatmakta fayda olabilir. Yurt içinde seyahat planlaması şu an Türk vatandaşları için daha avantajlı görünüyor ama çoğu misafirimiz yurt dışını önümüzdeki dönemlere planladı” dedi.

‘HER GÜN YAKLAŞIK 200 BİN CİVARINDA MİSAFİR AĞIRLADIK’

Kemer ilçesi Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 6 katını ağırladı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, “Yaklaşık 9-10 günlük bir tatildi malum ve Kemer ile Antalya genelinde ciddi anlamda iç pazar yoğunluğu yaşadık. Günübirlik misafirlerle baktığımızda, yani her gün yaklaşık 200 bin civarında misafir ağırladık burada. Havalimanına normalde 400-500 uçak inerken normal sezonlarda, şu anda 250 ortalamayla iç hatlarda uçak inişi var. Dolayısıyla hala yurt dışı pazarlarında istenilen randıman yok. Buradan yola çıkarak bayram, gerçekten iyi bir nefes oldu turizmci için. Tahmin ediyorum Ağustos ayı da hareketli geçecektir. Genel anlamda iç pazarı çıkartırsanız sayılar çok iç açıcı değil. İç pazarın olmasıyla da ciddi anlamda bir nefes aldı turizmci” dedi.

‘DOLULUĞUMUZ AY BAZINDA YÜZDE 75’LER SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de tüm sahil destinasyonlarında olduğu gibi Alanya’nın da bayram döneminde yoğun talep gördüğünü vurguladı. Burhan Sili, “Genel olarak pandemi kuralları çerçevesinde otellerimizi tam kapasite doldurmadık, bununla beraber 3-4 günlük bayram dönemi tesislerimiz doluydu. Bölge olarak doluluğumuz ay bazında yüzde 75’ler seviyesinde gerçekleşti. Bayram dönemi sonrasında iç pazarda bir süre talep durağanlığı normal. Devamında bayram dönemi kadar olmamakla beraber tatil talebi var. Yurt dışı kaynak pazarlarımız ise stabil. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu sezon ciddi doluluklar beklemiyoruz ancak çarkların dönmesi hem ülkemiz hem de bizler, tüm turizm paydaşları için önemli. Vaka sayılarının tüm dünyada olduğu gibi bizde de artmaya başlamış olması belirli bir oranda tatil talebini de yavaşlatacaktır”

FOTOĞRAFLI

