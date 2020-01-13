Kartalkaya’da bir otel…Hafta sonu üç kişilik odada kişi başı konaklama ücreti 981 lira.Üstelik bu fiyat yüzde 10 indirimli.

Palandöken’de bir otel…

Hafta sonu üç kişilik odada kişi başı konaklama ücreti 648 lira.

Bu fiyat da indirimli.

Uludağ Erciyes ve Ilgaz da da benzer fiyatlar söz konusu.

Hatta kış turizmine yeni yeni adım atan Sarıkamış’ta bile yukarıdaki örneklere benzer akıl almaz bir tarife uygulanıyor.

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Türkiye’de iç ve dış turizm biraz gelişti ya, turistik işletmeler bunu hemen fırsata çevirmek istediler ve anormal fiyatlarla müşterilerini ağırlamaya başladılar.

Sağlıklı bir anlayış değil bu.

Aynen devam etmesi halinde pek çok işletmenin kapısına kilit asması işten bile değil.

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Bakın, Bulgaristan’ın ünlü Bansko kış turizm merkezindeki otellerin bir kısmı bizimkilerin yarısı, bir kısmı da neredeyse dörtte bir fiyatına hizmet veriyor.

Bu merkezdeki otellere gidip gelen dostlar, yurt dışı çıkış, vize ve otobüs ücretlerine karşın Türkiye’dekinden daha hesaplı tatil yaptıklarını söylüyorlar.

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Tabii, olayın şu boyutunu da unutmamak gerekiyor:

Kartalkaya, Palandöken, Uludağ, Erciyes, Ilgaz ve Sarıkamış’taki tatili pahalı bulup yurt dışına gidenler nedeniyle uğranılan döviz kaybı da giderek büyüyor.

Turizm sektöründen gelen Turizm Bakanı soruna acilen el atmalıdır.

Özel sektör olmak keyfi olmak değildir ki…