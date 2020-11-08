BTSO Başkanı Burkay ve Orhangazi Belediye Başkanı Aydın’ın testleri pozitif çıktı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirtti. BTSO Başkanı Burkay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım, yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok şükür sağlık durumum oldukça iyi. Tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca tedavimi ve çalışmalarımı evimden sürdüreceğim. Bu vesileyle maske, mesafe ve hijyenin önemini bir kez daha hatırlatarak, Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum”

‘DUALARINIZI BEKLİYORUM’

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ise paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır. Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.

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