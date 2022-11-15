BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş patlama noktasına karanfil bıraktı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL (DHA) BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek karanfil bıraktı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Beyoğlu’nda terör saldırısının gerçekleştiği noktaya gelerek hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı. Açıklama yapan Baş, “Farkında olmamız gereken şey terörün dili, dini, ırkı hiçbir şeyi yok. Terörün hiçbir mantığı ve ideolojisi yok. Hiçbir mantalite bunu haklı çıkaramayacaktır. Gün birlik olma günüdür. Bugünler Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için çok kıymetli günlerdir.” dedi.

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