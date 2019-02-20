Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Oda Tiyatrosu’nda oyuncularla buluştu.

Bilimde, sanatta, sporda ne kadar deha insan varsa destekleyeceklerini belirten Kotil, “Beyin göçünün önüne geçeceğiz” dedi.

Belediyenin vakıflara aktardığı 850 milyon liralık bütçenin 700 milyonuyla 7 ay boyunca 200 bin üniversite öğrenciye aylık 500 lira burs vereceğini yineleyen Kotil, kalan 150 milyon lirayla ne yapacaklarını anlattı. Öğrencileri destekleyeceğini belirten Kotil, “Lisede Türkiye fizik olimpiyat takımının başındaydım. Boğaziçi’nde okuduğum yıllarda Amerikalı bir doçent bana MIT’e gel teklifinde bulundu. Giderdim ama iki ay önce Genel Başkanım Prof. Dr. Haydar Baş’ı tanımıştım. Ondan aidiyet kavramının ne demek olduğunu öğrenmiştim. Arkadaşlar biz bu topraklara aitiz. Şimdi ülkemizin dehaları göç ediyor. Fen lisesinde beraber okuduğum arkadaşlarımın bugün pek çoğu yurtdışında. Eğer nasip olursa biz buna müsaade etmeyeceğiz. Okçuluk Vakfı’na değil ülkenin geleceğine bu parayı vereceğiz. İstanbul’da 49 tane üniversite var. İBB eğer isterse ülkenin beyinlerinin göç etmesine engel olur” diye konuştu.

“TOPLUMUN BÜTÜNÜNÜ KUCAKLAMAK GEREKİR”

Ortaya koydukları projelerde toplumun bütününü kucaklamak istediklerini söyleyen Kotil, “Bir proje üzerinde çalışırken ortaya hiçbir mağduriyet çıkmasına müsaade etmem. Şimdi bir proje üzerinde çalışıyoruz. Maliyet hesaplamasını yapıyoruz. İstanbul’un meyve sebzesini deniz yoluyla getirmeyi planlıyoruz. Meyve sebze henüz daha gemideyken işlenecek, tüketime hazır hale getirilecek. Zamandan ve yakıttan tasarruf edeceğiz. Ayrıca fire ve zayiatında en aza inmesini sağlayacağız. Ama bu projeyi düşünürken nakliyeci nasıl para kazanacak diye de düşünmek idarecilerin vazifesidir. Hiçbir proje toplumun bir kesimini refaha kavuştururken diğerini es geçemez” dedi.

“HEPSİNİ DAVET EDİYORUM, HODRİ MEYDAN!”

İstanbul’un sorunlarına BTP’nin derman olacağını söyleyen Kotil, “Biz bu projeler üzerine otuz seneden beri çalışıyoruz. Gelsinler konuşalım. Cumhurbaşkanımız demokrasi şöleni diyor. Hodri meydan. Çözümleri yok sorunlara başka yerden yaklaşıyor. Birisi cennetti dağıtmaya başladılar, onlara oy vermeyen çarpılırmış. Zaten vatandaş ödediği elektrik faturalarıyla çarpılıyor. Sen elektriği nasıl ucuza vereceksin onu söyle. Diğeri de bize oy vermeyen bölücüdür diyor. Sizin İstanbulluya verecek hiçbir şeyiniz yok. Aman koltuğumuz sallanmasın diye bize bölücü diyorsunuz. Biz bölmek için değil hizmet etmek için geliyoruz. Varsa planınız, projeniz gelin karşıma” sözleriyle konuşmasını tamamladı.