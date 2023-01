Brezilya’nın First Lady’si, başkanlık sarayının ‘kötü halde’ olduğunu açıkladı

- Reklam -

BREZİLYA, (DHA) – Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın (77) eşi Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva (56), dün basın ekibine Brezilya başkanlık sarayı olan Alvorada Sarayı’nı gezdirerek sarayın kötü bir durumda olduğunu ve birçok tamirat yapılması gerektiğini söyledi.

Brezilya’nın First Lady’si Janja Lula da Silva, dün ülkenin önde gelen basın kuruluşuna görüntülü röportaj verip eski Başkan Jair Bolsonaro’dan boşalan ve Şafak Sarayı anlamına gelen Alvorada Sarayı’nı gezdirdi. Sarayın kötü durumunu gözler önüne seren First Lady yırtık kilim ve halıları, hasarlı zeminleri, kırık pencereleri haber ekibine gösterdi. Janja Lula da Silva, bazı değerli mobilya ve sanat eserlerinin hasar gördüğünü veya kaybolduğunu vurguladı.

LULA 7 YIL BU SARAYDA YAŞAMIŞTI

First Lady sosyal medyadan yaptığı açıklamada Brezilya halkının sarayın durumunu bilmesinin önemli olduğunu belirterek “Çok iş var ama şimdiden her şeyi güzelleştirmek ve Alvorada’yı bir an önce ziyarete açmak için çok çalışıyoruz” dedi. Devlet Başkanı Lula, ilk başkanlığı döneminde (2003-2010) rahmetli eşi Marisa Leticia ile Alvorada Sarayı’nda yaşamıştı.

FOTOĞRAFLI

