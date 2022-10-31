Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu

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BREZİLYA, (DHA)- Brezilya’da Devlet Başkanlığı seçimlerinde ikinci turun galibi Luiz Inacio Lula da Silva oldu. Devlet Başkanı olarak seçime giren Jair Bolsonaro ise yüzde 1,8’lik farkla seçimin kaybedeni oldu.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre solcu aday Lula da Silva yüzde 50,9 oyla, yüzde 49,1 oy alan sağcı aday Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak Brezilya Devlet Başkanı seçildi. TSE, 156 milyon 454 bin 11 seçmenden 124 milyon 252 bin 796’sının seçime katılım gösterdiğini, katılım oranının yüzde 79,41 olduğunu duyurdu. Lula, 60 milyon 343 bin 999 oy alırken, rakibi Bolsonaro 58 milyon 206 bin 354 oy aldı.

LULA KİMDİR?

Luiz Inacio Lula da Silva, 1945’te Pernambuco eyaletindeki Caetes’te doğdu. Lula, ilk olarak 2002’de Brezilya Devlet Başkanı seçildi ve Ekim 2010’da yapılan seçimlerde, yerine aday gösterdiği Dilma Rousseff’e görevini devretti.

Lula, 2018’de Lava Jato soruşturması kapsamında yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı. 580 günlük cezasının ardından Lula, 2019’da serbest kaldı.

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