Brezilya, İsviçre’yi tek golle geçti

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Brezilya – İsviçre: 1-0

İSTANBUL, (DHA) – Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2’nci maçında İsviçre’yi 1-0 mağlup etti.

Stadyum 974’te oynanan karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Brezilya’ya galibiyeti getiren golü 83’üncü dakikada Casemiro kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 6’ya yükselten Brezilya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise 3 puanda kaldı.

G Grubu’nda 2 Aralık Cuma günü Kamerun-Brezilya ve Sırbistan-İsviçre karşılaşmaları oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)