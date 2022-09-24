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Graça Seligman’ın “Brezilya: İhtişam ve Çeşitlilik” sergisi CerModern’de 16 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

MERVE SABCIOĞLU-

Graça Seligman’ın “Brezilya: İhtişam ve Çeşitlilik” başlıklı fotoğraf sergisi sanatseverleri Brezilya’yı farklı yönleriyle tanımaya davet ediyor. Brezilya’nın bağımsızlığını ilan edişinin 200. yılında açılan sergi, 16 Ekim’e kadar CerModern’de ziyarete açık.

Küratörlüğünü Graça Ramos’un yaptığı sergide “İnsan Çeşitliliği, Amazon, Yaşam Tarzları, Nehirler, Ağaçlar, Diğer Ekosistemler, Plajlarımız, Futbol, Kutlamalar, Çiçekler, Renkler, Mimariler, Meyveler” başlıkları altında Brezilya’nın farklı yönlerini yansıtan fotoğraflar yer alıyor. CerModern, sergiyi ziyaretçilerine şöyle sunuyor:

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“Brezilya’yı kaç Brezilya oluşturur? Graça Seligman’ın bu fotoğraflarına göre, bu tek ülke içinde çok kişiyiz. İnsanlar ve cinsiyetler, doğal ve yapay ekosistemler ve Latin Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesinden gelen zengin kültürel mirası oluşturan ifadeler Brezilya’nın muazzam çeşitliliğini betimleyen 120 görüntüyü oluşturuyor.

Fotoğrafçının sıcak bakışı, cömertçe besleyen tekillikleri bir araya getirildiğinde Brezilya kolektifinin ana hatlarını çiziyor. Bu kayıt, potansiyel ve zenginlik üzerine odaklanmaktadır. Bağımsız ülkemizin kuruluşundan bu yana geçen 200 yılda karşılaştığımız sosyal eşitsizliklere ve siyasi zorluklara rağmen, sahip olmayı bildiğimiz coşkuya ve onu geliştirme arzumuza bir övgüdür.

Seligman sergisi nefis bir davettir. Bizi Amazon yağmur ormanlarının zenginliklerinde dolaşmaya ve orada yaşayan insanları ziyaret etmeye yönlendiriyor: Karnaval. Dünyanın en büyük partisinden sahnelerle eğlenmemizi öneriyor. Dört yılda tasarlanan ve inşa edilen, emeğin gücünün, kavramları hayal etme ve ütopyaları gerçeğe dönüştürme kapasitesinin bir sembolü olan modernist başkent Brasília’ya vurgu yaparak Brezilya mimarisini keşfetmeye davet ediyor.

Özellikle, Graça Seligman’ın çocuk resimleri koleksiyonu, topluluk bağlarımıza bağlı bir gelecek arzusuna ilham veren Brezilya’nın etnik profillerinin çeşitliliğini gösteriyor.”