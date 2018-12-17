Petrol fiyatları, büyük ekonomilerde görülen yavaşlama ve talep artışı endişeleri etkisiyle yaşanan gerilemenin ardından hafif toparlandı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.10 artışla 60.34 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.16 artışla 51.28 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’den faiz artırımı beklemesiyle hafif geriledi.

– gümüş, yüzde 0.12 artışla 14.655 dolardan,

– altın, yüzde 0.24 artışla 1,241.4 dolardan,

– bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.7555 dolardan,

– platin, yüzde 0.05 artışla 785.7 dolardan,

– paladyum da yüzde 0.49 artışla 1,177.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,440 liraya döndü.