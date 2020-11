Breakdansta dünya şampiyonları yarın belli olacak

İSTANBUL, (DHA)- Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One’da, 8 kadın ve 8 erkek breakdansçı ‘Dünya Şampiyonu’ olabilmek için hünerlerini gösterecek. Breakdansın dünya şampiyonları yarın belli olacak.

Breakdans yarışması Red Bull BC One, en başarılı B-Boy ve B-Girl’lerin başa baş mücadelesine sahne olacak. Bu yıla özel olarak gerçekleşen yarışmada çeşitli ülkelerden 8 kadın ve 8 erkek breakdansçı ‘Dünya Şampiyonu’ olabilmek için hünerlerini gösterecek. Dünya şampiyonu olabilmek için yarışacak olan dansçılar, unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN İZLENEBİLECEK

Bu yıl birbirinden iddialı performansları ile sahnede olacak B-Girl’ler, Belçika’dan MadMax, Avusturya’dan Sina, Rusya’dan Kastet, ABD’den Sunny ve Almanya’da Jilou, Hollanda’dan Mess, Fransa’dan Kami ve Japonya’dan Ayane olurken, B-Boylar ise; Kazakistan’dan Killa Kolya, Avusturya’da Lil Zoo, Fransa’dan PacPac, Güney Kore’den Vero, ABD’den Philip, Rusya’dan Alkolil, İngiltere’den Kid Karam ve Japonya’da Shigekix oldu.

Dans sahnesinin ünlü isimleri AT, Ayumi, Lilou ve Omar’dan oluşan jüri kadrosu ise kazananı belirleyecek. Yarın 22.00’da gerçekleşecek yarışma Facebook, Red Bull BC One YouTube kanalı ve Red Bull TV aracılığı ile dünyanın her yerinden izlenebilecek.